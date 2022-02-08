За расчистку лесной дороги мордовского предпринимателя отправят в тюрьму

В отношении главы агрокомпании райцентра Кадошкино из Мордовии Игоря Рогожина возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в незаконной расчистке лесной дороги. Несмотря на нелепость преступления, уголовное дело так и не прекращено.
Следствие заявляет, что сумма ущерба государству от действий фермера составила 860 тысяч рублей. В скором времени дело будет передано в суд. Сельчане направили письмо в федеральный центр в защиту Рогожина. Жители считают недопустимым отправку человека в тюрьму за помощь селу. Лесная дорога, которую расчистил фермер, заросла самосевом. Людям удобно добираться до райцентра более коротким путём, через лес. После претензий властей, Рогожин согласился возместить ущерб и посадил новые деревья взамен поваленным.
В районной администрации считают, что через лес никакой дороги не проходит. В реестре автотрасс она не числится, соответственно, на баланс муниципалитет брать ещё одну дорогу не планирует. Бульдозеристы, расчищавшие дорогу, рассказывают, что их возили на допросы ранним утром. В Министерстве сельского хозяйства отказались от предложений фермера посадить необходимое количество деревьев. Вместо этого добродетеля готовы посадить самого.
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