Войска ЮВО России начали тактические учения с артиллерией и бронетехникой

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8 февраля 2022, 11:32

Артиллерия ЮВО, MOD Russia/ globallookpress.com

Командование Южного военного округа (ЮВО) дало старт масштабным тактическим учениям. В ближайшие недели военнослужащие подразделений примут участие в как минимум 30 двусторонних ротных тактических манёврах, которые пройдут на 15 полигонах юга России. Информацию сообщает во вторник, 8 февраля, пресс-служба округа.

Представители командования ЮВО уточнили, что учения проводятся в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, на военных базах России, расположенных в Абхазии и Южной Осетии.

Каждое учение привлечёт не менее 400 солдат и порядка 80 единиц боевой и специальной техники. Применят в ходе манёвров танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С". Также будут задействованы различные артиллерийские установки.

«В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО», − говорится в сообщении командования ЮВО.