Депутат Бессараб поддержала идею увеличить сумму вкладов семьи, которая не облагается налогом

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8 февраля 2022, 10:54

рубли, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник назвала правильной идею поднять до 2 миллионов сумму вкладов семьи, которая не облагается налогом.

Депутат подчеркнула, что необходимо обеспечить российские семьи такой возможностью, так как это, в частности, будет способствовать семейным вложениям. Светлана Бессараб в беседе с RT заметила, что допускается в таком случае появление нового банковского продукта.

По мнению депутата, необходимо внимательно рассмотреть предложение со всех сторон.