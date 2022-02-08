В Роспотребнадзоре сообщили, что симптомы заражения «омикроном» проявляются у детей через два-три дня

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8 февраля 2022, 10:42 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон» у детей проявляются через два-три дня после инфицирования, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала особенности заражения детей «омикроном».

Руженцова рассказала, что болеют сейчас коронавирусом школьники разного возраста, «омикроном» заражаются как ученики младших классов, так и подростки.

Как объяснила эпидемиолог Татьяна Руженцова, это связано с частыми контактами детей в образовательных учреждениях и вне детских садов и школ.