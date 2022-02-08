После вмешательства ОНФ в Хабаровском крае власти «нашли» замерзающую школу

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8 февраля 2022, 10:01

Физкультура по учебникам и холодные коридоры – вот что увидели представители Народного Фронта в средней школе села Гаровка-1 в Хабаровском крае. Общественники приехали сюда после приглашения местных жителей. Обеспокоенные родители неоднократно обращались в органы власти с просьбой обратить внимание на проблему со школьным отоплением.

Согласно действующим санитарным правилам, температура, например, в спортзале, должна быть выше +17 градусов С. В Гаровке-1 она не превышала +11, а школьники изучали спорт по учебникам. Не дотягивала температура до нормы также в коридорах и холле школы. Органы власти оставались безучастны и после многократных сигналов со стороны руководства учебного заведения.



По словам директора школы, холодно в помещениях уже не первый год. Однако в силу непривычно холодной зимы в этом году температурный режим стал помехой полноценному учебному процессу.



- Мы пригласили в школу министра образования Хабаровского края. Только благодаря этому визиту удалось добиться внимания к проблемам учебного заведения. Здесь сейчас оперативно устанавливают дополнительные отопительные приборы. С понедельника в спортзале и коридорах, наконец, должно стать тепло, - рассказал руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта в Хабаровском крае Юрий Рошка.



Проблема с отоплением в учебном заведении не единственная, здание в целом требует утепления: необходимо заменить оконные стекла и рамы, оборудовать входную группу. В школе числятся всего 164 ученика, здание небольшое. Представители муниципалитета Хабаровского района обязались организовать и произвести необходимые работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 года. Народный фронт намерен держать ситуацию на контроле.