В пресс-службе РКФ заявили, что стерилизация не сможет полностью решить проблему агрессии бездомных собак

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8 февраля 2022, 08:36

клык, pixabay.com

В пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ) утром во вторник, 8 февраля, заявили, что стерилизация не поможет полностью решить проблему нападения бродячих животных на людей.

В РКФ подчеркнули, что с собаками на месте должен работать профессиональный кинолог, поскольку обычный человек не сможет справиться с проблемными поведенческими реакциями животных.

Специалисты в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" также отметили, что стерилизация способна оказать влияние только на те формы агрессии, которые связаны с половым поведением и иерархией в стае, а на остальные причины проблемного поведения данная процедура не повлияет.