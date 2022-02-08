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Проблему обманутых дольщиков Южного Урала будут решать на федеральном уровне

, 07:05 Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Проблему обманутых дольщиков Южного Урала будут решать на федеральном уровне
Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

От действий недобросовестных застройщиков пострадали 2846 жителей региона.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел совещание с представителями органов власти Челябинской области по проблемам обманутых дольщиков. Как сообщается, из-за недобросовестных застройщиков пострадали 2846 южноуральцев. Всего на территории региона насчитывается 56 недостроев. Большая часть из них — 39 — расположена в Челябинске. Также недостроенные дома есть в Копейске, Южноуральске, Миассе, Магнитогорске и Чебаркульском районе.

Чтобы восстановить права дольщиков, применяются разные механизмы. Некоторые объекты решено достроить, по другим будут выплачиваться или уже выплачены компенсации. Для каждого недостроя регион совместно с Фондом развития территорий подбирает наиболее подходящий вариант.

По словам Владимира Якушева, после анализа ситуации во всех субъектах УрФО, где есть проблемы обманутых дольщиков, стало ясно, что в некоторых случаях требуется корректировка нормативной базы. «Сейчас систематизируем все вопросы, которые поступили из регионов и проведём совещание с Фондом развития территорий. После выйдем на курирующего вице-премьера, будем ходатайствовать о внесении изменений в федеральное законодательство», — подчеркнул полномочный представитель Президента.

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