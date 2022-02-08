Проблему обманутых дольщиков Южного Урала будут решать на федеральном уровне

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8 февраля 2022, 07:05 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

От действий недобросовестных застройщиков пострадали 2846 жителей региона.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел совещание с представителями органов власти Челябинской области по проблемам обманутых дольщиков. Как сообщается, из-за недобросовестных застройщиков пострадали 2846 южноуральцев. Всего на территории региона насчитывается 56 недостроев. Большая часть из них — 39 — расположена в Челябинске. Также недостроенные дома есть в Копейске, Южноуральске, Миассе, Магнитогорске и Чебаркульском районе.

Чтобы восстановить права дольщиков, применяются разные механизмы. Некоторые объекты решено достроить, по другим будут выплачиваться или уже выплачены компенсации. Для каждого недостроя регион совместно с Фондом развития территорий подбирает наиболее подходящий вариант.

По словам Владимира Якушева, после анализа ситуации во всех субъектах УрФО, где есть проблемы обманутых дольщиков, стало ясно, что в некоторых случаях требуется корректировка нормативной базы. «Сейчас систематизируем все вопросы, которые поступили из регионов и проведём совещание с Фондом развития территорий. После выйдем на курирующего вице-премьера, будем ходатайствовать о внесении изменений в федеральное законодательство», — подчеркнул полномочный представитель Президента.