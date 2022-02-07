Латвия: В Лиепае на берег вынесло фрагмент торпеды

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7 февраля 2022, 22:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из латвийских СМИ

В латвийском городе Лиепае на берег вынесло фрагмент торпеды советского флота времен ВОВ.



По словам представителей ВМС, в связи с тем, что сезон штормов еще далеко не завершен, за этой находкой могут последовать другие, в том числе, возможно, взрывоопасные объекты.

Сначала Государственная пожарно-спасательная служба и Лиепайская муниципальная полиция получили информацию о металлическом предмете, который на тот момент не был идентифицирован.



Представители обеих служб приехали на побережье, где спасатели зашли в море и с помощью лебедки на пикапе Mitsubishi L200, принадлежащем муниципальной полиции, вытащили на берег торпеду длиной около четырех метров. Экипаж государственной полиции охранял объект, пока на место происшествия не прибыли специалисты из отдела по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов минной эскадры ВМС. Затем торпеду погрузили в машину и отправили в Центр подготовки водолазов.

«Это чудо, что во время сильных штормов этой зимой море только сейчас вымывает что-то подобное. Таких находок было много и в другие годы, и как видите, часть двигателя торпеды была оторвана от другой половины — так как стык очень свежий — через какое-то время мы также можем ожидать, что часть двигателя будет вымыта в том же районе», — сказал представитель Центра подготовки водолазов.» — прокомментировал старший оператор минной эскадры Андрис Сладиньш.