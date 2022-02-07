Врачи смогли удалить семнадцатисантиметровую кисту почки

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7 февраля 2022, 20:48

pixabay.com

Врачи успешно прооперировали женщину и удалили с 17-сантиметровой кисты почки в Коломне. Об этом сообщает"Подмосковье сегодня".

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщает, что пятидесятидвухлетняя женщина поступила в Коломенскую больницу с жалобами на сильную боль в правой половине живота. Была сделана компьютерная томография, которая выявила гигантскую кисту правой почки.

Более того, размер образования составил 17 на 11 сантиметров. Киста заняла практически половину брюшной полости, и деформировала правую почку. Врачи-урологи убедились, что новообразование не злокачественное и приняли решение удалить кисту лапароскопическим методом.

Женщина быстро оправилась после операции, и ее уже выписали домой под амбулаторное наблюдение врача-уролога из поликлиники.