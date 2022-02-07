В Подмосковье изменят предприятия, которые загрязняют окружающую среду

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2022, 19:56

pixabay.com

В Подмосковье хотят преобразить крупные предприятия, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Ведомство поручило муниципалитетам предоставить данные о десяти самых крупных предприятиях каждого округа, негативно влияющих на состояние экологии.

По каждому объекту будет составлен план модернизации. Таким образом, получится уменьшить объемы выбросов в атмосферный воздух и повысить качество очистки стоков.

«Люди справедливо требуют оградить их от негативного воздействия таких предприятий, как «Москокс» в Ленинском округе или «Рио Полимер» в Пушкинском, и мы будем над этим работать», - обратил внимание глава министерства Тихон Фирсов.