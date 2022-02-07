Победный снег и лед: как мы выступали на зимних Олимпийских Играх с 1956 года

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2022, 19:34 Антон Дубровский, Журналист Источник: Новая Газета

В 1920 в Антверпене прошли впервые соревнования по хоккею и фигурному катанию. Любители зимних видов спорта потребовали включить в Олимпиаду лыжные гонки и состязания конькобежцев. Тогда идею не поддержали, так как считали, что нужно следовать традициям Античной Греции и созывать Олимпиаду 1 раз в 4 года. В начале даже Пьер де Кубертен был против отдельной Зимней Олимпиады.



1922 год, на сессии МОК было принято решение, при участии маркиз де Полиньяк и граф де Клари и Кубертена, о проведении январско-февральских стартов в Шамони.



Игры 1924 формально не были Олимпиадой, хотя в них участвовали спортсмены из 16 стран и разыграли 16 комплектов наград в 9 видах спорта. Турнир вызвал интерес и получив статус 1-ой в истории зимней Олимпиады.



В 1956 году к Олимпийскому празднику присоединился Советский Союз. Российские хоккеисты могли появиться в Осло в 1952 году, но начальство затянуло с заявкой. Дебют СССР пришелся на город Кортина-д’Ампеццо. Наша страна принимала участие в Зимних Олимпийских Играх 17 раз. СССР выигрывал командный зачет семь раз, Россия — два раза, сборная СНГ в Альбервиле уступила Германии. Норвежцы участвовали в Играх 23 раза и одержали 8 общекомандных побед.



1956 год, Италия, Кортина Д’Ампеццо



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 7 из них.



Игры начались одиозно. Конькобежец Гидо Кароли, несший олимпийский факел, споткнулся о телевизионный кабель, упал и уронил на пол прибор с огнем, который погас. Хоккеисты под предводительством Всеволода Боброва взобрались на высшую, победную ступень (5:1, 2:0, 4:0). Конькобежцы Евгений Гришин и Юрий Михайлов установили мировые рекорды. Историческую победу принесла лыжница Любовь Козырева. Нужно отметить, что первым олимпийским чемпионом нашей страны является фигурист Николай Панин-Коломенкин. Он обошел всех конурентов во время летних Игр-1908 в Лондоне. Его медаль считают «летней».



1960 год, США, Скво-Вэлли



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 7 из них.



Через 40 лет в программу Игр вернулся биатлон. Александр Привалов получил в единственной индивидуальной гонке бронзу. Скороходы Евгений Гришин и Виктор Косичкин одержали три победы. Лидия Скобликова и Клара Гусева также завоевали три золота из четырех.



1964 год, Австрия, Инсбрук



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 11 из них.



На этих Играх мало кто мог противостоять Советскому Союзу. Каждая третья золотая медаль была нашей. Лидия Скобликова стала первой на всех четырех дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м). Также с триумфом вернулись с Олимпиады хоккеисты. Первое олимпийское золото в фигурном катании с помощью своего великолепного выступления получили Людмила Белоусова и Олег Протопопов.



1968 год, Франция, Гренобль



Норвегия стала лидером по золотым медалям, завоевав 6 из них. СССР был на втором месте, получив 5 золотых медалей.



Сборные ФРГ и ГДР выступали отдельно. Биатлонист-дебютант Александр Тихонов получил серебро в личной гонке и золото в эстафете. Владимир Белоусов улетел дальше всех с большого трамплина. Далее в этом виде программы наши побед не одерживали. Наши хоккеисты получили золото. Анатолий Фирсов стал лучшим бомбардиром тех Игр. Он набрал 16 очков по системе «гол + пас» и вошел в символическую сборную.



1972 год, Япония, Саппоро



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 8 из них.



Тогда на Играх появилось 4000 журналистов (спортсменов было в четыре раза меньше). Вспоминают, что якобы кто-то из журналистов заметил, что кольца на олимпийском флаге, который использовался уже 20 лет, расположены неправильно. Галина Кулакова выиграла старты на 5 км, 10 км и командную гонку. Большое впечатление произвели Ирина Роднина и Алексей Уланов. Мощно выступили и хоккеисты (особенно Валерий Харламов). Вячеслав Веденин одержал невероятную победу в эстафете и получил золото на дистанции 30 км. Также он не опустил советский флаг перед императором Японии. Роберт Рождественский посвятил Веденину стихотворение «Репортаж о лыжной гонке».



1976 год, Австрия, Инсбрук



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 13 из них.



Изначально Олимпиада должна была пройти в городе Денвер, США, но жители города проголосовали против этого. Это единственный подобный случай в истории. Эти Игры стали самыми успешными для СССР по количеству золотых медалей. С двумя самыми высокими наградами отправились домой лыжница Галина Кулакова, биатлонист Николай Круглов и конькобежка Татьяна Аверина. Людмила Пахомова и Александр Горшков потрясающе выступили на льду и стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах. Хоккеисты и лыжники Николай Бажуков и Сергей Савельев также были на высоте.



1980 год, США, Лэйк-Плэсид



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 10 из них.



Эти игры отметились известной победой США над советскими хоккеистами с самим Третьяком. Нашим хоккеистам в случае победы в этом политически важном матче правительство собиралось вручить ордена Ленина. Американский скороход Эрик Хайден установил вечный рекорд, когда победил на всех пяти дистанциях. Впрочем, в общем зачете впереди всех оказался СССР. Золото получил биатлонист Анатолий Алябьев. Также золото - три победных забега лыжника Николая Зимятова, третья подряд победа Ирины Родниной, а также четвертая эстафетная победа Александра Тихонова и триумф в санях Веры Зозули.



1984 год, Югославия, Сараево



ГДР стала лидером по золотым медалям, завоевав 10 из них. СССР завоевал 6 медалей. Николай Зимятов получил свое четвертое олимпийское золото. Биатлонисты одержали победу 5 раз подряд. Хоккеисты показали класс после прошлой Олимпиады в Лэйк-Плэсид. Владислав Третьяк стал трехкратным чемпионом. Елена Валова с Олегом Васильевым покорили всех в парном катании. Гонщики Зинтис Экманис и Владимир Александров получили первую советскую медаль (бронзу) в бобслее.



1988 год, Канада, Калгари



СССР стал лидером по золотым медалям, завоевав 11 из них.



Олимпийский стадион в Канаде был расширен до 60 тыс. зрителей. Хоккейный турнир ознаменовался седьмой победой СССР. Предполагалось, что советский флаг на открытии понесет Вячеслав Фетисов, но Виктор Тихонов запретил ему участвовать в церемонии. Знаменосцем стал фигурист Андрей Букин. Это не помешало ему в дуэте с Натальей Бестемьяновой одержать победу в танцах на льду. Также среди пар победили Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Всего уникумы на коньках завоевали 5 медалей. Лыжники и лыжницы, в свою очередь, принесли 5 золотых медалей. Через 24 года у СССР появилась бронза за лыжное двоеборье (Аллар Леванди). Янис Кипурс и Владимир Козлов получили золото за бобслей. Также важно отметить, что данная Олимпиада стала последней для сборных СССР и ГДР.



1992 год, Франция, Альбервиль



Германия стала лидером по золотым медалям, завоевав 10 из них. СНГ завоевало 9 золотых медалей.



Впервые в программе Игр появились шорт-трек, фристайл и женский биатлон. Во всех этих видах спорта медали получили представители Объединенной команды. Анфиса Резцова добилась исторического золота в спринте на французских рубежах. Также она стала первой в мире спортсменкой-олимпийской чемпионкой в биатлоне и лыжах (в Калгари-88 она выиграла золото в эстафете). Любовь Егорова получила пять медалей на снежных трассах (три золотые и две серебряные). Нынешний президент ФЛГР Елена Вяльбе получила одну золотую и четыре бронзовые награды. Фигуристы Марина Климова и Сергей Пономаренко победили всех в танцах на льду. Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев победили в парном катании, а Сергей Петренко – в одиночном. Хоккеисты под руководством Виктора Тихонова, Владимира Юрзинова и Игоря Дмитриева победили в полуфинале американцев (5:2), а в финале — канадцев (3:1). Следующая победа наших хоккеистов на играх состоится только через четверть века.



1994 год, Норвегия, Лиллехаммер



Россия стала лидером по золотым медалям, завоевав 11 из них.



В 1988 году МОК принял решение развести летние и зимние Игры. Поэтому следующие «ледяные» и «снежные» поединки ждали всего 2 года. Эти Игры также стали первым, когда бывшие советские республики участвовали в соревнованиях в качестве отдельных команд. Украинка Оксана Баюл обошла всех соперниц в фигурном катании. Следующее золото Украина завоюет только в 2014 году в Сочи. Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков победили лидеров Альбервиля-92 Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева. Оксана Грищук и Евгений Платов обошли Майю Усову и Александра Жулина, а Алексей Урманов взял верх над Элвисом Стойко и Филиппом Канделоро. Любовь Егорова взяла в Норвегии еще три золота и стала на одну ступень по числу медалей с великой конькобежкой Лидией Скобликовой. Биатлонисты Сергей Чепиков, Сергей Тарасов и женская эстафетная бригада добились трех золотых медалей. Первым российским чемпионом зимних Игр стал конькобежец Александр Голубев. Он стал самым быстрым на дистанции в 500 метров. С тех пор мужчины-скороходы из нашей страны золото не завоевывали. Что касается хоккеистов, то они во главе с Андреем Николишиным не получили даже бронзы.



1998, Япония, Нагано



Германия стала лидером по золотым медалям, завоевав 12 из них. Второй стала Норвегия с 10 золотыми медалями. Россия стала третьей с 9 золотыми медалями.



МОК вернул в программу керлинг и ввел в Игры сноуборд. 2200 атлетов боролись за 68 комплектов наград. Лыжницы под предводительством Ларисы Лазутиной принесли стране 8 медалей, из которых пять были золотыми. Великолепно выступили и фигуристы, которые снова одержали верх в парном катании (Оксана Казакова и Артур Дмитриев) и танцах (Оксана Грищук и Евгений Платов). Выдающийся Илья Кулик вновь оставил с серебром и бронзой Элвиса Стойка и Филиппа Канделоро. Одержала победу и биатлонистка Галина Куклева. Наши хоккеисты во главе с Павлом Буре в этот раз уступили в финале чехам (0:1).



2002, США, Солт-Лейк-Сити



Норвегия стала лидером по золотым медалям, завоевав 13 из них. Россия заняла лишь пятое место с 5 золотыми медалями.



Эту Олимпиаду считают чуть ли ни самой скандальной в истории. В начале нескольких африканских членов МОК, голосовавших за американскую заявку, уличили в подкупе. Потом у наших лыжниц Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой отобрали золотые и серебряные медали за применение дарбэпоэтина. А дальше в соревнованиях спортивных пар было вручено сразу две золотые награды по причине того, что арбитров заподозрили в нечестной игре. Таким образом Елена Бережная и Антон Сихарулидзе стояли на пьедестале вместе с канадцами Джеми Сале и Давидом Пелетье. Ирина Слуцкая до сих пор злится на судей за то, что они отдали победу американке Саре Хьюз. Из хорошего можно выделить зарубу Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, которая вылилась в триумф подопечного Татьяны Тарасовой. Также вспоминаются красивые финиши Юлии Чепаловой (золото-серебро-бронза) и победа Ольги Пылевой в биатлоне. Хоккеисты под предводительством Вячеслава Фетисова, в полуфинале проиграли США, но в матче за бронзу победили белорусов (7:2).



2006, Италия, Турин



Германия стала лидером по золотым медалям, завоевав 11 из них. Россия заняла четвертое место с 8 золотыми медалями.



Сложная Олимпиада. Биатлонистку Ольгу Пылеву поймали на допинге (кафедрон), серебряную медаль отобрали. В индивидуальной гонке на 15 км победила Светлана Ишмуратова. Конькобежка Светлана Журова, нынешний депутат Госдумы взяла верх на дистанции 500 метров. Россия получила три золота в фигурном катании (Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров). Ирина Слуцкая получила бронзу. Хоккеисты сыграли плохо: 0:4 в полуфинале с финнами и 0:3 с чехами в поединке за третье место. Соревнования в лыжах и биатлоне завершились победой россиянок.



2010, Канада, Ванкувер



Канада стала лидером по золотым медалям, завоевав 14 из них. Россия не вошла даже в первую пятерку, получив 3 золотые медали.



Самые неуспешные для России Олимпийский Игры в то время. Золота в фигурном катании не было. Плющенко получил серебро (как и в 2002). Хоккеисты под началом Вячеслава Быкова проиграли канадцам со счетом 3:7 в четвертьфинале. Общую ситуацию постарались выправить лыжники Никита Крюков (победа в спринте), Евгений Устюгов (золото в масс-старте) и четверка женщин-биатлонисток (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева), «сделавших» француженок и немок. Можно вспомнить и то, что российские чиновники обещали 1 млн. долларов тому, кто выиграет две золотые медали на Олимпиаде. Деньги так и остались в банке. В свою очередь, президент ОКР Леонид Тягачев после такого результата подал в отставку.



Россия, Сочи, 2014



Россия стала лидером по золотым медалям, завоевав 13 из них.



За организацию Олимпиады в субтропическом городе Сочи Россию чествовали все страны. Наша национальная команда была в 2014 году просто на высоте. Самым чудесным образом отличились российские спортсмены корейского и американского происхождения. Три золота в шорт-треке получил Виктор Ан. Две победы в сноуборде одержал уроженец Уайт-Сэлмона, российский гражданин Вик Уайлд. Наши лыжники заняли весь пьедестал в марафоне. Триумф одержали и четыре биатлониста во главе с Антоном Шипулиным. Аделина Сотникова теперь первая российская чемпионка в женском одиночном катании. Евгений Плющенко получил золото в командном турнире (который был впервые включен в программу Игр). Татьяна Волосожар и Максим Траньков победили в парном катании. Первыми стали Александр Зубков в бобслее и Александр Третьяков в скелетоне. Наши хоккеисты проиграли в четвертьфинале финнам, но никому настроения не испортили. По общему количеству медалей на Играх в Сочи Россия показала лучший результат за всю историю.



Впрочем, через три года, в ноябре 2017-го, получились совсем другие итоги: показания Родченкова, доклады Макларена и Дениса Освальда, суды и приговоры. После них у России стали отбирать завоеванные медали. После дисквалифицированные за допинг спортсмены подавали апелляции. Некоторые из них (28 из 39) были удовлетворены. Честное имя восстановили чемпион в марафоне Александр Легков и биатлонистка Ольга Вилухина, которой вернули серебряную медаль в спринте. Два золота у Александра Зубкова и его бобслейных коллег, видимо, изъяты навсегда. Также забрали и серебро у женской команды биатлонисток из-за случая с допингом Ольги Зайцевой. В марте этого года CAS будет рассматривать апелляцию биатлониста Евгения Устюгова. В данном случае, при отказе на эту апелляцию золото в эстафете отправится к немецкой сборной. За прошедшие восемь лет ситуация с количеством медалей, завоеванных нашей страной в Сочи, менялась несколько раз. Вероятно, поменяется еще и не раз. На сегодняшний день Россия все ещё на вершине.



2018, Южная Корея, Пхенчхан



Норвегия стала лидером по золотым медалям, завоевав 14 из них. Россия не попала даже в первую пятерку, получив 2 золотые медали.



На этой Олимпиаде было множество допинговых скандалов. Российские спортсмены впервые были вынуждены сражаться без флага, гимна. На них был надета блеклая форма с аббревиатурой OAR («Олимпийский атлет из России») на груди. Более того, наши спортсмены столкнулись со стойкой неприязнью со стороны иностранных коллег. После всех дисквалификаций, заявка России на соревнования была самой малочисленной с 2006 года — всего 168 спортсменов получили аккредитацию. Атмосфера изначально была не самой благоприятной. Две победы случились на льду: Алина Загитова закрепила сочинскую победу Аделины Сотниковой. Хоккеисты под управлением Олега Знарка спустя 25 лет выиграли у сборной Германии (4:3). На этом, пожалуй, и все с зимней Олимпиадой 2018 года.



Всего СССР, СНГ и Россия выиграли на зимних Играх 355 медалей (136-108-111). Опережает нашу страну только Германия: 407 медалей (150-144-113).