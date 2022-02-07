В Ленинском округе ищут виновников загрязнения реки

Инспекторы эконадзора устанавливают виновников сброса сточных вод в реку Купелинку в Ленинском округе. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По данным пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области, жители города Видное пожаловались на загрязнение реки. Инспекторами эконадзора было установлено, что на указанной территории проложена труба. Именно через эту трубу сточные воды сбрасываются в приток Купелинки.
Администрация муниципалитета сообщает, что данную трубу уже перекрывали, но неизвестные устранили помеху и продолжили загрязнять воду. На данный момент устанавливаются люди, которые незаконно проложили данный трубопровод.
Кроме этого, известно, что состояние Купелинки уже несколько лет контролируется Минэкологией из-за попыток слива сточных вод.