В Ленинском округе ищут виновников загрязнения реки

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7 февраля 2022, 18:28

pixabay.com

Инспекторы эконадзора устанавливают виновников сброса сточных вод в реку Купелинку в Ленинском округе. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области, жители города Видное пожаловались на загрязнение реки. Инспекторами эконадзора было установлено, что на указанной территории проложена труба. Именно через эту трубу сточные воды сбрасываются в приток Купелинки.

Администрация муниципалитета сообщает, что данную трубу уже перекрывали, но неизвестные устранили помеху и продолжили загрязнять воду. На данный момент устанавливаются люди, которые незаконно проложили данный трубопровод.

Кроме этого, известно, что состояние Купелинки уже несколько лет контролируется Минэкологией из-за попыток слива сточных вод.