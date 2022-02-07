Евродепутат Сандра Калниете опасается ядерного оружия России

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7 февраля 2022, 18:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что случилось с евродепутатом от Латвии Сандрой Калниете, если она вдруг вспомнила о том, что есть ряд областей, где Латвии с Россией нужно работать вместе? При этом, конечно, «поясняет»: «Россия не является стратегическим партнером Латвии».

Действительно, а что случилось? Г-жа евродепутат в своем интервью латвийским СМИ вдруг вспомнила о русской душе…

«Когда дело доходит до «исследования русской души» - будь то политическая душа Кремля, или душа среднестатистического человека – никто в западных дипломатических коридорах или в коридорах министерства обороны этим не занимается. Когда я сама уехала на Запад и должна была там работать, то допустила ошибку, думая, что западные люди наивны, потом пришла к противоположному выводу. Западники не наивны, они притворяются наивными просто потому, что знают, что могут потом реализовать свои экономические интересы, удовлетворить свою жадность…»

А вот, что беспокоит г-жу Калниете – ядерное оружие у России:

«Что касается России, то у России есть ядерное оружие, что ставит ее в особое положение, поэтому диалог с Россией должен быть очень осторожным, потому что даже в советское время между Вашингтоном и Москвой существовала прямая линия. У обеих стран есть «гигантские ядерные арсеналы», и любое противостояние может привести к пожару».

Я так понимаю, что просветление у дамы-евродепутата, которая сняла платье (напоминало ей георгиевскую ленточку), осталась в исподнем, но сожгла его, осенило ее «недюжинный» ум!

Святые Угодники, что знает г-жа Калниете о русской душе? Вопрошаю, что??? Да, еще г-жа евродепутат любит вспоминать свое детство в Сибири: родителей дамы депортировали в край тайги, и она родилась там, но в четыре года вернулась в Латвию! Зато теперь блажит евродепутат Калниете «со всех углов», что она специалист по Сибири, и даже книгу написала «В бальных туфельках по сибирским снегам».

Хочу обратиться к г-же Калниете, кстати, уже писала на эту тему 5 января в «АН»: «Болезная, какие бальные туфельки? Приснилось? По сибирским снегам в валенках скакать надо, если носить их умеете!» Уж поверьте мне, дочери, сибиряка!

Правильно, г-жа Калниете, опасайтесь мощи России: когда в следующий раз, выпив «шнапса», вам захочется раздеться до «трусов» и сжечь платье, которое ассоциируется с Россией, то вспомните, что есть в России нечто пострашнее ядерного оружия – «оздоровительные-трудовые лагеря» в Сибири, которые совсем еще недавно, менее 80 лет, существовали для врагов народа и для постоянно «переобувающихся» в полете конъюнктурных «подстилок». Это я о тех людях, которые из КПСС да в СС!

А если совсем откровенно, то взрослые тети-евродепутаты должны понимать простую истину – с сильными нужно жить в мире, и дружить с соседями. Умные люди это понимают и используют на благо своего народа, а трусливые – остерегаются и мелко пакостят под дверь… соседу!