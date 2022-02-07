У Виктора Бута появились шансы на досрочное освобождение из американской тюрьмы

В американской тюрьме отбывает наказание россиянин Виктор Бут. Он может освободиться на несколько лет раньше, заявил адвокат Стив Зиссу.
Заключённый уже отсидел 14 лет из 25 присуждённых. По условиям приговора, он должен освободиться через шесть лет. Россиянину в зарубежной тюрьме начисляются баллы за хорошее поведение. К тому же в штатах уже не заинтересованы в постоянном пребывании Бута в заключении. Сторона защиты надеется, что Москва обеспечит вывоз гражданина из США после его освобождения. В противном случае ему придётся ждать долгой очереди на репатриацию вместе с другими освободившимися из заключения гражданами РФ. Репарация из США осуществляется на самолётах. Рейс может начаться в одной стране, а закончиться путешествие перелётом через весь мир.
Ранее в российском МИДе указали, что американцы отказываются от обмена заключёнными, находящимися в российской тюрьме. Бута обвинили в подготовке к убийству граждан США и поддержке террористических организаций. Он был задержан в 2008 году на территории Таиланда. Потом его перевезли в Америку.
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