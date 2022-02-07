Дети ЛНР получили помощь российских предпринимателей

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7 февраля 2022, 16:01

Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS» уже давно помогает детям в разных уголках России и постсоветского пространства. На протяжении нескольких лет организация также поддерживает спортсменов с ограниченными физическими возможностями.



Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта Григорий Карамалак и президент Союза русско-молдавских предпринимателей Максим Морошан продолжают осуществлять мечты детей из ЛНР.





Координатор проекта «Волонтёр» Общественного движения «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала, что представители двух организаций постоянно участвуют в жизни республики. Например, в Луганском казачьем кадетском корпусе они открыли зал для занятий борьбой. А в этом году они внесли свой вклад в акцию «Ёлка желаний».



Дети с инвалидностью, сироты, а также из многодетных семей написали письма, в которых рассказали о своих заветных мечтах. Например, Никита Дорошенко давно хотел самокат, а девочка Лера Загорулина мечтала о костюме для занятий акробатикой. В итоге – каждый получил то, о чём желал.





«Григорий Карамалак и Максим Морошан исполнили мечты детей, сделали их счастливее, мы им очень благодарны за это», – сказала Антонина Машкова. Ребята из Лутугинского района, Кировска, Брянки и других городов получили долгожданные игрушки, сладости, наборы для творчества, санки, турники, скейтборды, сладости и другой инвентарь необходимый для занятия спортом.