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Дети ЛНР получили помощь российских предпринимателей

, 16:01

Дети ЛНР получили помощь российских предпринимателей

Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS» уже давно помогает детям в разных уголках России и постсоветского пространства. На протяжении нескольких лет организация также поддерживает спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта Григорий Карамалак и президент Союза русско-молдавских предпринимателей Максим Морошан продолжают осуществлять мечты детей из ЛНР.

Дети ЛНР получили помощь российских предпринимателей

Координатор проекта «Волонтёр» Общественного движения «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала, что представители двух организаций постоянно участвуют в жизни республики. Например, в Луганском казачьем кадетском корпусе они открыли зал для занятий борьбой. А в этом году они внесли свой вклад в акцию «Ёлка желаний».

Дети с инвалидностью, сироты, а также из многодетных семей написали письма, в которых рассказали о своих заветных мечтах. Например, Никита Дорошенко давно хотел самокат, а девочка Лера Загорулина мечтала о костюме для занятий акробатикой. В итоге – каждый получил то, о чём желал.

Дети ЛНР получили помощь российских предпринимателей

«Григорий Карамалак и Максим Морошан исполнили мечты детей, сделали их счастливее, мы им очень благодарны за это», – сказала Антонина Машкова. Ребята из Лутугинского района, Кировска, Брянки и других городов получили долгожданные игрушки, сладости, наборы для творчества, санки, турники, скейтборды, сладости и другой инвентарь необходимый для занятия спортом.

Дети ЛНР получили помощь российских предпринимателей

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