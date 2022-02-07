Для занятости предпенсионеров предлагается использовать платформенную экономику

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7 февраля 2022, 15:43

Современные пенсионеры и «предпенсионеры», по заявлениям исследователей Российского государственного гуманитарного университета, нуждаются в специальных условиях трудовой социализации.



Зачастую данные категории людей являются безработными. Если с пенсионерами источник материальной поддержки хоть как-то определён, то с людьми предпенсионного возраста всё намного сложнее. Им приходится дольше искать работу. В среднем на поиск уходит до 8 месяцев. Работодатели стараются нанимать более молодых кандидатов. Средний возраст коллектива в российской компании составляет 33 года. При такой тенденции уровень безработицы в возрастных группах будет расти. Даже с выходом на пенсию, люди вынуждены искать подработку, чтобы сохранить прежний уровень заработка. Иногда соглашаются на непрестижную занятость, не дающую каких-либо перспектив улучшения благосостояния.



Исправить положение пенсионеров и предпенсионеров могла бы платформенная экономика, где за данной категорией людей должна закрепляться гарантированная занятость. Через платформы работники смогли бы предложить услуги по ремонту, сборки мебели и т.д. С учётом возрастных особенностей, посильный заработок позволит пенсионерам улучшить своё материальное положение.



