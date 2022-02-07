Песков объяснил, что Кремль не воспринимает петицию об отставке Кадырова всерьез из-за возможных накруток ботами

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7 февраля 2022, 15:52 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Кремле не воспринимают петицию об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова всерьез, поскольку голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено ботами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление петиции за отставку Кадырова.

Официальный представитель Кремля заявил, что на этой платформе обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами. "Соответствующим образом и относимся к этому", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в администрации главы государства следят за реакцией чеченского руководства на разговор Владимира Путина и Рамзана Кадырова, который состоялся на прошлой неделе. Песков не стал оценивать эту реакцию. "Никаких новых оценок у меня нет", - сказал он.