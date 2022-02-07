Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил об уходе из ЦБ

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7 февраля 2022, 14:27 Источник: Артем Сычев, Facebook

Артем Сычев, фото из "Фейсбук"

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил, что он собрался уходить из Центробанка. Сычев написал в своих аккаунтах в социальных сетях Facebook и Тwitter, что он покидает Банк России с 14 марта.

Он сообщил о завершении работы над реализацией "Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021".

По оценке Сычева, "многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать". Специалист по информбезопасности выразил надежду, что его коллеги доведут до конца то, что был начато, и ДИП приступит к новым интересным задачам.