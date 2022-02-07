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Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил об уходе из ЦБ

, 14:27 Источник: Артем Сычев, Facebook

Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил об уходе из ЦБ
Артем Сычев, фото из "Фейсбук"

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил, что он собрался уходить из Центробанка. Сычев написал в своих аккаунтах в социальных сетях  Facebook и Тwitter, что он покидает Банк России с 14 марта.

Он сообщил о завершении работы над реализацией "Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021".

По оценке Сычева, "многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать". Специалист по информбезопасности выразил надежду, что его коллеги доведут до конца то, что был начато, и ДИП приступит к новым интересным задачам.

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