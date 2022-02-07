Готовь платье зимой: что будет модно весной 2022

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2022, 14:07 Анастасия Горюнова

Наступил февраль, и у многих из нас появилось ощущение весны, и хоть «календарная» весна ещё не наступила, в воздухе уже витает атмосфера перемен, счастливых перемен в жизни каждого. До весны осталось совсем чуть-чуть, и есть огромный плюс в том, что февраль является переходным месяцем между зимой и весной, ведь в этот период можно подготовить свой гардероб, приобрести новые вещи или же по-новому взглянуть на старые. Давайте узнаем, что же будет актуально весной 2022.

Сиять и никаких гвоздей!

Смотря на решения дизайнеров и, суммируя то, что показывали на неделях моды, невольно вспоминаешь слова Донателлы Версаче «Есть ли ещё место для гламура в послепандемическом мире? После всего, что произошло, я думаю, есть место только для него». Невозможно не согласиться с этим мнением, люди перенасыщены базовыми вещами, обыденными футболками и джинсами, все хотят какого-то праздника, чего-то яркого и экстравагантного. Этого следовало ожидать, ведь последние 2 года мы всё чаще отдаем предпочтение практичным и простым вещам. Долгое время не посещали никакие мероприятия, не было «подходящего» случая для того, чтобы нарядиться. Естественно, сейчас случился массовый «голод» по красочным, нестандартным нарядам. Дизайнеры модных домов удовлетворили эту потребность, и сегодня в моду возвращаются блестки, пайетки, стразы, перья, высокие каблуки и юбки длины мини. Сочетать такие вещи несложно, всегда можно разбавить блестящий образ чем-то базовым. Например, надеть блестящий свитшот с классической юбкой длины миди.

Высокие каблуки и массивная подошва.

Этот тренд произвел огромный фурор на всю fashion индустрию. Невероятно красивые туфли, удлиняющие ноги, на которых ещё удобно ходить – мечта каждой девушки. Эти туфли часто мелькали на многих показах, и, пожалуй, они никого не оставили равнодушным. Такую обувь легко интегрировать в свой гардероб, сочетать её можно с чем угодно, начиная от юбок любой длины, заканчивая широкими джинсами или брючными костюмами. Смело, но это того стоит.

Большие украшения.

Ещё один модный тренд – массивные украшения. Такой тренд может понравиться не всем, он действительно может напугать тем, что его тяжело носить, как в прямом, так и переносном смыслах, но с таким аксессуаром любой образ станет нестандартным и точно обратит на себя внимание. Кольца с большими камнями, огромные серьги и ожерелья теперь становятся повседневным атрибутом. На показах можно увидеть экстра большие украшения, а для повседневной жизни многие бренды создали коллекции аксессуаров, которые легко можно внедрить в свой гардероб.

Брючные костюмы. Да здравствует офисный стиль!

Кажется, кто-то ностальгирует по работе из офиса. Кстати, во времена удаленной работы этот тренд получил большую популярность, почти каждый дизайнер обратил свой внимание на костюмы. Классические брючные костюмы снова возвращаются в мир высокой моды, только теперь они вернулись в более расслабленном формате - широкий пиджак и брюки палаццо. Один из самых удобных трендов, ничего дополнительно придумывать не нужно, легко сочетается с базовой белой футболкой, коротким топом или же яркой блузкой, обувь к такому образу подобрать еще легче, можно вообще не задумываться с выбором и не бояться экспериментировать.

Шелковые платья-комбинации.

Приблизить теплые вечерние прогулки поможет покупка шелкового платья. Платья-комбинации – тренд, который уже достаточно долго остается с нами. Он переходит из сезона в сезон, приобретая лишь новые очертания. Такие платья легко сочетать с oversize пиджаками, тренчами и длинным пальто.