В книжном магазине Библио глобус состоится встреча с писателем Андреем Максимовым

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2022, 13:58

Андрей Максимов

8 февраля в книжном магазине «Библио-Глобус» на Лубянке состоится встреча с Андреем Максимовым, известным телеведущим, писателем, театральным режиссером.

Андрей Максимов представит свою новую книгу – роман притчу «Соль неба». Что такое Вера, что значит верить, а, что значит, доверять Богу. Можно ли спорить о библейских истинах? Можно ли спорить о Вере? На эти вопросы автор пытается найти ответ, но оставляет окончательное решение за читателями. Роман был отвергнут разными издательствами, в которых решили, что такой спор невозможен. В издательстве «Аргументы недели» сочли этот спор уместным. Начало встречи в 19.00.