Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по заболеваемости COVID-19

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7 февраля 2022, 12:40 Источник: ТАСС

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил днем в понедельник, 7 февраля, что ситуация с коронавирусом нового типа в регионе нормализовалась – Подмосковье вышло на плато по заболеваемости.

В рамках совещания с правительством Московской области Андрей Воробьев уточнил, что заболеваемость на территории региона в настоящий момент не растет, однако и не падает. "Но, в общем, вышли на так знакомое всем слово – "плато", – заметил губернатор.

По словам Воробьева, текущая волна COVID-19, вызванная штаммом "омикрон", значительно больше по сравнению с предыдущими вариантами.