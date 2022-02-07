Распространение «омикрона» зарегистрировано в 84 регионах России

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2022, 12:11

ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

Распространение штамма коронавируса нового типа "омикрон" в понедельник, 7 февраля, было зафиксировано почти во всех регионах РФ. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе сегодня утром уточнили, что распространение варианта "омикрон" в настоящий момент фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации.

Ранее в понедельник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на штамм коронавируса нового типа B.1.1.529. приходятся сейчас 90-95% случаев заражения в Москве.