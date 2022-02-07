Забастовки в России и БДСМ в музыкальной школе по требованию ГАИ. Резонансные новости недели

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7 февраля 2022, 11:18 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Медицина уровня Африки



О подлинном положении дел в системе здравоохранения России узнали в Госдуме. Случилось это благодаря выступлению председателя комитета по охране здоровья, кандидата медицинских наук Алексея Куринного. Он заявил, что по показателям демографии и здоровья Россия находится «где-то на уровне африканских стран».



«Смертность в РФ от сердечно-сосудистых заболеваний превышает в два раза аналогичные показания в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе, хотя в конце 80-х были на одном уровне», - отметил депутат.



По мнению политика, российским властям необходимо кардинально пересмотреть систему финансирования здравоохранения.



Тем временем в России начались забастовки медицинских работников. В Коломне медсестры перинатального центра объявили о начале голодовки. В открытом заявлении, отправленном Путину, Мишустину, Мурашко и ряду других ответственных лиц, они подчеркнули, что по нормам Минздрава РФ в Коломенском перинатальном центре должны работать 160 младших медсестер и санитарок, но в штате состоят всего лишь 22 младшие медсестры и 20 уборщиц. Получается, что каждая из сотрудниц, фактически, работает за четверых.



«Надоело терпеть тяжелейшие условия труда и недостойную, унизительно низкую зарплату», - пишут в своем открытом письме 45 коллег подмосковных медиков из Башкирии. Сотрудники отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ сообщили, что в больнице вместо 10 бригад скорых на линию выходит не более пяти. Отмечается, что оклад у фельдшеров выездных бригад башкирской больницы составляет 14,5 тыс. рублей, у водителей — 5,7 тыс. рублей.



«Сегодня в Ишимбайскую ЦРБ прибыл правительственный десант. На встрече с коллективом они осторожно пытались убедить людей, что их требования чрезмерны, что денег нет, а зарплаты у них и так высоки», - рассказал представитель профсоюза «Действие».



Сотрудники ЦРБ объявили так называемую итальянскую забастовку. Они выходят на работу, но могут не выезжать на вызовы, потому что бригады не укомплектованы, а это является нарушением ведомственных инструкций.



В Иркутске нехватка оборудования у врачей тоже дает о себе знать. Школьник на уроке физкультуры сломал ногу. Бригада скорой помощи довезла его до крыльца больницы, после чего предложила мальчику «самому допрыгать» до приемного отделения, поскольку в карете не было носилок. Специалисты не исключают, что подобное могло привести к осложнениям здоровья ребенка.



Недостаток финансирования системы здравоохранения в России отягощается действиями чиновников, граничащими с преступлением. Россияне всем миром собрали трехлетнему мальчику из Краснодара, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА), 121 миллион рублей на препарат «Золгенсма». Закупить его можно только через фонд Путина «Круг добра» после одобрения врачебного консилиума. Чиновники же в закупке этого препарата мальчику отказали.



Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, помогавший ребенку в сборе денег через свой благотворительный фонд, заявил, что ряд высокопоставленных чиновников заинтересован в лечении СМА препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам».



«Потому что, если ставить ребенку «Спинразу», то это надо делать всю жизнь, это сумасшедшие деньги из бюджета, поэтому они лоббируют эти лекарства», - отметил он.



При всей дороговизне препарата «Золгенсма», его нужно поставить всего один раз. В долгосрочной перспективе это выходит дешевле, чем пожизненный прием «Спинразы» и «Рисдиплама».



СМА является редким, но крайне опасным генетическим заболеванием. Страдающие им постепенно теряют приобретенные навыки и в итоге не могут самостоятельно глотать и дышать.





К пропаже людей в России приводят любовь к грибам и деменция



Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов сообщил, что ежегодно в России пропадает порядка 180 тысяч человек. При этом около 20 тысяч из них не находятся никогда. Большинство из пропавших – мужчины. В 2021 году только в организацию «ЛизаАлерт» поступило 42 727 обращений: 31 603 человека были найдены живыми, не нашли 1 655 человек, а 3 131 были обнаружены погибшими.



Эксперт отметил, что ежегодно в лесах пропадает огромное количество грибников, а наиболее сложно искать пожилых людей, страдающих деменцией.





БДСМ в музыкальной школе



Забавный конфуз произошел в Краснодарском крае. Детская музыкальная школа города Кропоткин решила закупить «доступ к информационным ресурсам БДСМ». Именно так значится наименование услуги в появившемся в общем доступе документе.



БДСМ, как известно, является особой экстремальной формой сексуального контакта, в основу которого заложены Б – бондаж (связывание), Д - доминирование, С - садизм и М - мазохизм. Общественность не на шутку озаботилась происходящим в учреждении, где учатся юные музыканты.



Позже выяснилось, что администрация школы зашифровала аббревиатурой БДСМ «базу данных системы мониторинга». Дело в том, что на балансе учреждения имеется свой автобус, и Госавтоинспекция потребовала подключить его к системе ГЛОНАСС. Для этого школе и понадобилась услуга БДСМ.



