«Ведомости»: Госдума готовит новый закон о похоронном деле, похороны станут госуслугой

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7 февраля 2022, 10:47 Источник: Ведомости

фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутатами Госдумы сейчас разрабатывается новый закон о похоронном деле в России. В феврале депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, согласно которому похороны в нашей стране станут госуслугой.

Согласно новому закону, ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, эти организации также внесут в специальный реестр.

Газета "Ведомости" пишет об этом со ссылкой на источник в Госдуме и на источник из окружения администрации президента.

Законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона "О погребении и похоронном деле".

По словам собеседника "Ведомостей" в нижней палате парламента, авторы законопроекта предлагают обязать юрлица и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на похоронную деятельность. Выдавать разрешения будет уполномоченный орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ "Ритуал"). Заявки на получение разрешение будут подаваться через региональные порталы госуслуг. Получившие лицензию организации внесут в специальный реестр, где должны будут названы оказываемые ими услуги их цена.