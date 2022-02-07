В Госдуме сообщили об изменении выплат больничных

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2022, 09:56

фото: vk.com/duma

Порядок выплат по больничным с этого года изменился. Теперь выплаты по временной нетрудоспособности можно получать без заявления. Все, что российским гражданам нужно знать о больничном, Госдума уточнила в социальных сетях.

С 1 января 2022 года заявление на оплату больничного не требуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности. По закону теперь ответственность за выплаты по больничным и в связи с беременностью и родами лежит на фонде социального страхования (ФСС), а не на работодателях.

В Госдуме напомнили, что теперь размер пособия по больничному листу для ухода за ребенком до восьми лет составляет 100% от среднего заработка.