Седые волосы: благородство или неопрятность

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 февраля 2022, 08:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Совсем недавно услышала от врача, что, мол, многие заболевания нынче помолодели: видимо, дело в нашем образе жизни – что мы едим, часто ли нервничаем, достаточно ли спим, занимаемся ли спортом… А у меня возник сразу вопрос: а появление седых волос тоже «помолодело»? Правда же! Сегодня можно увидеть и молодых людей с сединой, и женщин-ягодок, которые и не скрывают своих изменений. И получила ответ, что – да! Седина «косит» и молодых, и «ягодок», и в преклонном возрасте. С чем это связано? В данном вопросе Балтийскому бюро «Аргументы Недели» помогли разобраться член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис и мастера латвийского салона REGI Татьяна и Ника.

Все началось с того, что в период ЧС, локдауна, рекомендаций латвийского правительства, чтобы сидели дома и ждали, когда вернется нормальная жизнь, я, как законопослушный житель Латвии, засела в доме! Конечно, «по нужде» и на интервью выбиралась, но в маске, платке или берете. Но вот в одно прекрасное утро подошла к зеркалу и увидела, что из шатенки я «превратилась» в седую «клушу»… Смотрела я на себя долго, а потом, сметая все на своем пути, ринулась к телефону – мне нужен был мастер, который решит эту проблему! Но, сперва решила заскочить к нашему домашнему врачу: мне показалось, что седых волос у меня стало гораздо больше! Получается, что я немилосердно старею!

Мой мудрый друг и врач Янис Петронис, увидев меня особо не в себе спросил: «Сегодня-то что за проблема?» «Седина у меня! Много седины!» «Так и у меня много, а ты уже не девочка!» Я умолчу о том, что я высказала Янису по поводу «девочки», но он взял меня за руку со словами: «Угомонись! Все расскажу!»

«Чаще седина появляется после 30 лет, но бывают и ранние случаи: например, человек пережил сильнейший стресс, допустим, смерть близкого человека, развод, болезнь и т.д. Совершенно ясно, что волосы – источник информации отреагирует на стресс. Волосы могут начать седеть «кусками». Есть и иная причина – генетика. Изучи историю своих предков: если ближайшие родственники поседели рано, то и тебя это может ждать. Если человек принимает серьезные лекарства, то это еще один фактор. Курение, экология – фактор. Но я лично склоняюсь в нашем регионе к генетике и стрессам. Что ты так беспокоишься – сходи в салон и закрась!»

Выбирала я салоны дня три! Пока мой друг-визажист Захар Гринов волевой рукой направил в салон REGI… Встретили меня душевно, никто не смеялся над моим «горем», а внимательно посмотрели и сказали: «Будем работать!»

Если честно, то замучила я мастеров своими вопросами – как журналист уже чувствовала, что тема-то для многих дам актуальна! Скоро «посымаем» платки, шапочки, а что на голове?

Сперва мной занялась мастер Татьяна – первый «удар» пришелся на нее! Но девушка Таня дело свое добре знает, выдержана на «разных клиентах», а потому и рассказывала все четко и ясно!

Мастер Татьяна: «Есть факторы, которые влияют на цвет волос. Волосы растут из волосяного корня или «луковицы». Сам корень находится в волосяном мешочке фолликуле в эпидермисе – наружном слое кожи. Форма фолликула определяет то, будут ли волосы прямыми или кудрявыми. Более того, в нем находятся клетки, которые отвечают за рост и цвет волос. Клетки, которые связаны с цветом волос, называются меланоцитами. Они «отвечают» за красящий пигмент меланин. Иными словами, меланоциты «закачивают» пигмент в стержень волоса и закрашивают по всей длине, а вот когда количество клеток уменьшается, выделение меланина сокращается, и волосы приобретают серебристый или белый оттенок. У вас я вижу 70% седины».

Услышав это – поняла, что «интересный возраст» надвигается! Впрочем, поседела я уже в 20 лет – умерла моя мама… Стресс был страшнейший, еле в себя пришла…

Пока я сидела в удобном кресле салона REGI, то ко мне подошла еще одна сотрудница – мастер Ника. Я обрадовалась тому, что есть кому задать вопросы! Очень женственная Ника согласилась ответить мне!

Меня интересовали такие вопросы: бытует мнение, что на месте одного выдернутого седого волоса непременно появится два? А если закрашивать седые волосы, то седина может быстрее распространяться?

«Я думаю, что не все так однозначно, потому как появление седых волос в основном обусловлено генетически. Нет ничего дурного в том, если вы не захотите трогать седой волос и оставите все, как есть».

Но самый главный вопрос, который волнует многих женщин: замедлить или остановить седину возможно?

По мнению мастеров Татьяны и Ники, сегодня пока не существует четких доказательств того, что можно «остановить» седину! Любые шампуни, бальзамы, которые помогают активизировать кровообращение кожи головы, не помогут предотвратить появление седых волос!

И что тогда делать? Только «закрашивать»! Впрочем, есть дамы, которые гордятся седыми волосами, и даже специально добиваются такого цвета… Но как мне объяснили мастера, благородная седина – не такое уж частое явление, а быть неопрятной, увы, и если хочется, можно в полнейшем одиночестве!

Я посмотрела на время! Оказывается, я нахожусь в салоне уже более четырех часов! Конечно, мне нравилось, что меня приводят в божеский вид, все объясняют, советуют и приносят вкуснейший кофе…

Итак, что со мной делали в салоне REGI?

Мне делали окрашивание, стрижку и процедуру по восстановлению волос. Первый - обесцвечивание волос и снятие черного искусственного красителя. После обесцвечивания провели процедуру для восстановления волос (я посмотрела – это была маска Fibre Force от Schwarzkopf). Для меня важно, чем красят: есть такие дешевые и термоядерные краски-маски, что потом, увы, любым волосам конец. Да, еще была проведена диагностика волос и моего цветотипа, и только после подобрали нужные оттенки, а их было два! С чем это связано? С тем, что у меня вьющиеся волосы, и мастера решили подчеркнуть локоны и создать визуальный объем двумя разными оттенками по длине…

Да, красота требует и «временных» жертв, но обстановка располагает к определенной «неге»: спокойно, комфортно, стильно, но главное для меня – внимание и объяснения процесса. Если честно, то я не всегда встречала мастеров, которые четко рассказывают, что они делают, и отвечают конкретно на вопросы. Я думаю, что это называется профессионализм.