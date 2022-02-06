Ксения Блаженная: святая, которая умиряет сердца

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6 февраля 2022, 17:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

6 февраля православная церковь совершает память святой Ксении Петербургской. Блаженная Ксения – одна из самых почитаемых святых в православии.

Сложно найти православный храм, церковь, где бы 6 февраля не проходила Божественная Литургия Преподобной Ксении Петербургской. И совершенно неважно в каком уголке мира это происходит… 6 февраля – день Ксении Блаженной.

Мое знакомство с Ксенией Петербургской произошло более десяти лет назад: на «изломе» своей жизни латвийский священник посоветовал мне съездить в Санкт-Петербург и сходить в часовню Святой Блаженной Ксении. Сложно сейчас сказать, что побудило меня совершить поездку из Риги в Санкт-Петербург, но судьба моя изменилась точно…

Я в Питере. Приехала на Смоленское кладбище. Иду к часовне Блаженной Ксении. Тихо, тепло… Могилы, могилы… Мраморные кресты соседствуют с гранитными… Пока иду – читаю надписи на памятниках: «Любимому внуку», «Единственному сыну», «Дорогой маме». На меня с фотографий смотрят лица дорогих кому-то людей… Меня пронзает мысль, а что останется от этих могил через десять, двадцать лет? Сохранится ли о них память? Мои мысли прерывает женский голос: «Девушка, вы на могилку Аннушки идете? Так вам на право. Увидите красивый памятник… Там и наша Анюта». До меня не сразу доходит смысл слов работницы кладбища… Какая Анюта? Я иду к часовне Ксении Блаженной! Пожилая женщина смотрит на меня удивленно: «Вы же прошли часовенку. Вам надобно вернуться назад. Что уж теперь. Дойдите до могилки Аннушки. Актриса Анна Самохина похоронена тут. Страдалица наша, любимица. Она так хотела, при жизни, сыграть Ксению Петербургскую. Но видно Господь не дал. Зато сейчас они вместе».

Анна Самохина. Актриса, красавица. Да, точно помню, что в одном интервью она говорила, что ее самая главная мечта – снять фильм о Ксении Блаженной и сыграть в нем главную роль. Я прошу работницу кладбища проводить меня к могиле актрисы. Женщина соглашается. По дороге мы разговорились… «А вы откуда будете? Из Риги. Хорошо. К нам и из Америки, из Франции приезжают. А что за беда-то тебя привела, доченька? Да ты не плачь. Помолись, поговори с Ксеньюшкой. Вижу, она тебе поможет. Ой, девонька, давно я тут убираюсь и знаю, что Матушка поможет. Чувствую. Она многим помогла. Ты попроси ее. Как просить? Просто. С чистой душой! А хочешь я тебе немножко о Ксении Матушке расскажу?»

Рассказ бабы Нади.

Я же блокадница. Совсем девочкой тогда была. Но горе людское помню. И есть все время хотелось. Помню, пошла мама отоваривать карточки, а их у нее украли. Что делать? Как жить? И я и мама сидим плачем. Прямо навзрыд. Заходит соседка и говорит: «Что уж теперь убиваться? Вы сходите на могилку к Ксении. Туда все ходят. Поможет. Не оставит дите без еды. Ну мы с мамой и пошли. Силенок еще осталось. Дошли. Народу немного. Стоим, думаем. А просить–то как? Мы же неверующие. Может так и ушли бы, но, истинный крест, чудо спасло. К нам подошла женщина в красной юбке, зеленой кофте… Стоит и смотрит на нас. Я и говорю маме: «Зима же. А она в кофте». Та женщина улыбнулась и говорит: «Записку напишите, а Ксения ее прочитает». Сказала и ушла. А писать-то не на чем… Решили в голос просить Блаженную о помощи. Уж не знаю как получилось, но упала мама на колени, а я за ней и кричим в голос: «Матушка Ксеньюшка, помоги. Карточки украли. Не дай умереть голодной смертью!» Кричали долго, плакали. А потом успокоились. Пошли домой. Заходим в квартиру, а на столе наши карточки лежат. Вот тебе крест! Прямо на столе. Мама схватила их и к соседке… Благодарить ее. Я за ней. А соседка-то верующая была. Икон у нее много. Пока мама рассказывала ей о чуде, то я рассматривала иконы. Вдруг вижу!!! Та женщина на одной иконе, что мы видели на кладбище. Юбка красная, кофта зеленая, платочек… Я как закричала, а дальше не помню. Сознание, видно, потеряла. Когда уже пришла в себя, то соседка нам объяснила: «Это Ксения пришла к вам. Многие ее на кладбище видели. Заступница наша! Не оставит нас в горе. Выдюжим!» И выжили же. Умирали, голодали, но врага не пустили в город. Много в Петербурге небесных покровителей. Но велика, велика у Господа Бога Ксения Блаженная!

Тогда рассказ бабы Нади просто ошеломил меня: сложно было поверить, что происходят в нашем земном мире такие чудеса! Но они действительно происходят. Я в этом убедилась лично: мой сын, которого избили хулиганы на улице Риги, получил проблемы со здоровьем, а полиция «затягивала» дело, после поездки к Ксении стал быстро поправляться, а правоохранительные органы вдруг «зачесались»… А буквально через два месяца я познакомилась с пилотом международных авиалиний и вышла за него замуж.

Как же можно не верить Святой Ксении? Помню, как мне одна приятельница сказала: «Быть такого не может! Потому что не может быть никогда!»

Для скептиков, и я такой была, не может! Но было! И есть! И будет! И со мной произошло! И с вами произойдет! Потому, как была Блаженная Ксения из плоти и крови, а как говорят священники, что Господь устроил так, чтобы человеку помогал человек.

Но тот человек, который заслужил всей своей жизнью право просить Спасителя за нас, за грешных.

5 февраля 2022 в Пюхтицком Успенском женском монастыре в Эстонии проходит Божественная Литургия Блаженной Ксении… И опять я вспоминаю рассказ бабы Нади, которая говорила, как во время блокады люди шли к часовне, а изможденный батюшка вел службу… Сегодня, когда коронавирус бушует, службы в монастыре продолжаются… Вход в святую обитель для паломников пока ограничен, но службы идут… А как иначе? Без молитв мы совсем пропадем – они всегда спасали православных.

Сколько невзгод перенес Пюхтицкий монастырь за последние два года: как мне рассказал коллега из Эстонии, в декабре 2020 года почти у ста человек диагностировали коронавирус. В то время даже в дело «вмешалась» руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, которая публично рассказала, что большинство зараженных – постоянные жители монастыря. Но если вдуматься, то образ жизни монахинь таков, что нельзя исключать общее заражение…

А мне глянется, что есть определенное испытание в этом… Испытание веры Богу. Мой эстонский коллега заявил, что коронавирус в монастыре – вина традиций! Мол, иконы целуют, пьют из одной чашки святую воду…

«Вот, оказывается, где собака-то порылась: иконы они целуют и святую воду из одной плошки хлебают, дикари какие. И вспомнилась мне матушка Филарета (настоятельница Пюхтицкого монастыря), имеющая диплом генного инженера. И полагаю, понимающая о вирусах сильно больше, чем авторы, которые о монастыре мимоходом вот так ляпнули», - отметила евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

Как можно не согласиться с г-жой Тоом?

Издавна в православии считалось, что Святые - наши заступники и просители перед Богом. Преподобный Нектарий Оптинский говорил: «Как скажешь – «святые, молите Бога о мне», то так и будет тебе приобретение».

Вера, религия, Святые – сложная тема. Но, чтобы было с нами, если бы не совершались молитвы о нас в сложные времена? Возможно, мы сами и не знаем, что есть кто-то, кто так отчаянно молится о нашем здравии, и потому мы держимся «на плаву».

Святая Блаженная Ксения при жизни строила часовенку: когда наступала ночь и работы прекращались, то юродивая брала камни и носила их… а утром рабочие никак не могли понять, а почему строительство продолжается? Сама Ксения говорила, что много бед, разрушений испытает Петербург, а часовня как стояла, то так и стоять будет. Не это ли доказательство того, что истинной вере нестрашны ни разрушения, ни вирусы, ни «дурной» глаз…