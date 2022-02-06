Челябинцы готовы платить чужим людям за глажку белья

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

6 февраля 2022, 14:42 Анна Семенова

Челябинцы готовы платить чужим людям, чтобы за них сделали домашние дела. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Услуги клининга стали пользоваться огромной популярностью.

Об этом сообщает сайт «Южноуральской панорамы» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги». Оказалось, что пандемия сказалась на челябинцах не лучшим образом, они…обленились. Востребованность клининговых услуг выросла на 72% за год.

Причем среди конкретных запросов лидирует глажка белья, спрос на нее увеличился на 345%! Челябинцев совсем не смущает, что кто-то чужой будет прикасаться к их простыням и рубашкам. Наши земляки готовы раскошелиться: привести в порядок кило вещей стоит от 500 рублей.

Также очень популярна услуга вывоза мусора: сломанной техники, макулатуры, старой мебели, и просто бытовых отходов.

На 49% выросли запросы на чистку мягкой мебели. На 50% популярнее стали те, кто готов сделать за определенную плату генеральную уборку в квартире. О том, чтобы доверить кому-то мытье окон, задумываются на 16% больше челябинцев.