Дептранс: Запуск новых станций метро БКЛ и линий МЦД увеличит провозную способность городского транспорта

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6 февраля 2022, 11:43

Фото: pixabay.com

Ежедневно по Москве передвигаются более 10-12 млн человек. В таком крупном мегаполисе крайне важно, чтобы общественный транспорт мог стать альтернативой личному. В столичном Дептрансе сообщили, что запуск 160 станций метро, МЦК и МЦД позволяет без нагрузки распределить 450 тысяч водителей и пассажиров.

В связи с тем, что сейчас многие москвичи перешли на удаленный режим работы, количество автомобилей уменьшилось на 400 тысяч в сутки по сравнению с декабрем прошлого года. Это позволило разгрузить пробки в столице до 5-6 баллов.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что на этой неделе время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть. «Вот как это выглядит в цифрах: 2,7 млн уникальных автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе. Это всего на 15% (около 400 тыс.) машин меньше, чем в декабре 2021 года. Но загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с восьми-девяти до пяти-шести баллов; 600 тыс. легковых машин приезжает сейчас из области (пересекает МКАД), хотя в рабочие дни декабря было около 800 тыс. таких автомобилей», – привели статистику в ведомстве.

Основные пробки собираются в районе 7-8 часов, когда все спешат на работу. Достаточно было снижения трафика всего на 15%, чтобы на дорогах стало значительно свободнее. Получается, подчеркивают в Дептрансе, для комфортного перемещения по Москве необходимо, чтобы лишь 450 тысяч водителей и пассажиров использовали городской транспорт. В столице это сегодня стало намного реальнее. С 2010 года открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД с интегрированными тарифами оплаты, можно удобно и экономно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. В разы выросло количество пассажирских мест, новых маршрутов и пересадок.

Многие жители отмечают, что им удобнее и быстрее добраться на общественном транспорте. «Ежегодно в Москве открывается около 10 станций метро, БКЛ - в ближайшие год-два полностью сомкнется, готовятся к запуску МЦД 3,4,5, запускаются новые поезда, развиваются альтернативные виды транспорта, чтобы люди пользовались общественным транспортом больше и больше и имели удобный и безопасный выбор», - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.