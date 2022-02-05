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Раймонд Паулс: В те времена было не так уж и плохо

5 февраля 2022, 19:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Прославленный латвийский Маэстро Раймонд Паулс постоянно находится в гуще событий: пишет музыку, выступает, дает интервью. Намедни, Раймонд Волдемарович поделился своими мыслями о прошлом. «Я все время стараюсь создавать какие-то программы, искать новых исполнителей. Вспоминаю и о начале своей карьеры – Нора Бумбиере, Виктор Лапченок, Валентина Бутане… Мы все вместе что-то делали. Бесспорно, и сотрудничество с великими русскими исполнителями, которые принесли мне много пользы – Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, который поет мои мелодии. Может, это покажется старомодным, но выходит, что все тогда и неплохо было…»

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