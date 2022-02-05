Депутата Нацблока Латвии назвали антисемитом

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 февраля 2022, 19:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Очередной скандал охватил Латвию: депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава подал в Комиссию Сейма по мандату, этике и заявлениям, жалобу.

В чем суть жалобы?

В 40 миллионах, которые должны быть выплачены еврейской общине в качестве компенсации за утраченную недвижимость в результате Холокоста.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма, которую возглавляет Мартиньш Бондарс, одобрила в окончательном чтении законопроект о добровольной компенсации еврейской общине.

Прошу отметить, добровольную!

Как оказалось, не все депутаты Сейма согласны со словом «добровольно»: представитель Нацблока Янис Домбрава предложил в заголовке законопроекта и по всему тексту заменить фразу «добровольные выплаты еврейской общине» на фразу «выплаты средств в фонд, возглавляемый Дмитрием Крупниковым, Владимиром Фогелем и Леонидом Килем». Такая конкретика была вызвана тем, по словам депутата Домбравы, что некоторые латвийские организации отвергли свою связь с «Фондом реституции латвийской еврейской общины», в которую «славно входят» вышеупомянутые лица. Депутат Сейма Домбрава отметил, что говорить о компенсации всей латвийской еврейской общине, увы, некорректно.

Разумеется, глава Бюджетной комиссии Мартиньш Бондарс не был согласен с такими изменениями и публично заявил, что такое предложение является «антисемитским» . Иными словами, г-н Бондарс назвал своего коллегу по партии… антисемитом.

В ответ на такое оскорбление депутат Домброва подаст жалобу на г-на Бондарса, ссылаясь на пункт 6 Кодекса этики Сейма, в котором четко сказано, что депутат несет моральную ответственность за свои действия, в том числе выступления.

А теперь попытаемся разобраться…

В чем же был некорректен депутат Домбрава?

Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Это просто хамство со стороны г-на Бондарса! Я понимаю, что когда заканчиваются факты, то начинается хамство. Недопустимо так оскорбительно называть своего коллегу. В чем некорректность Яниса Домбравы? В том, что он конкретно хочет указать лица, которые получат 40 миллионов? Есть факты, что большинство еврейских организаций отказались от подобной «компенсации». Кто читал данный законопроект? Только узкий круг! Я уверен, если вникнуть в данный законопроект, то фактов там недостаточно для компенсации и все бы развалилось! Дело в том, что этот вопрос «плавает» в Латвии давно… В течение многих лет из еврейской общины США, а она в Америке авторитетная, приходили письма с пожеланиями рассмотреть вопрос о компенсации имуществом… Латвия всегда тактично отказывала… И вдруг – моментальное решение! Почему? Позвольте, Латвия никогда не обходила такую тему, как Холокост. Да, это трагическая и жестокая страница истории Латвии, и позорная история. Так мы же неоднократно компенсировали огромные суммы! Огромные! Более того, какое отношение эта компенсация имущества, которую требуют г-н Крупников, г-н Фогель и г-н Киль имеют к Латвии времен еврейских погромов отечественной войны с нацистами? Какое? Насколько я понимаю, что речь идет о возврате имущества времен, простите, Сталина… образно говоря. За что еще просят? За то, что латышские солдаты, состоящие на службе немцев, которые чинили расправу с белорусскими евреями? Где четкие доказательства? Да, была война и нет секрета, что латыши, эстонцы, поляки, румыны, украинцы воевали на стороне немцев. Это история! Хорошая или плохая, но наша история. Почему некоторые еврейские организации отказались участвовать в подобной «компенсации»? Видимо, не считают ее законной. Кстати, истинные латвийские евреи даже не желают высказываться по этому поводу. Кто эти люди, которых просил поименно указать г-н Домбрава? Они сами могли бы собрать и пожертвовать такую сумму. Мое предположение. Посмотрите о них информацию, которая доступна в публичном пространстве! Это богатые люди, которые имели отношения к банку ABLV, которые занимали должность попечительских советов, председателей правлений, связанных с имуществом… Эти имена, которые связаны со скандалами, экономическими нарушениями, пусть хоть «прямо», хоть косвенно. Проанализируйте их «должности», которые найдете в СМИ. Чем вызвано такое быстрое решение о компенсации? Понятно, что новым правительством Кариньша-Левитса… Об этом в кулуарах говорят, но вот открыто – нет. И это мерзко. Что касается Мартиньша Бондарса, то все в Латвии знают, что он в миллионных долгах… В СМИ были публикации на эту тему – с него взыскивал даже судебный исполнитель… И вот ирония судьбы – возглавляет Бюджетную комиссию в Сейме! Чудеса! И продолжает, не скрывая это, жить на широкую ногу… А когда его спрашивают, как так получается, то он отвечает, что есть хорошая зарплата и супруга-художница продает картины. Полный бред! Кому продает в Латвии? Тут хорошо, если в год одну картину купят, но не этой художницы… Она неплохая, но на уровне любителя! Кому это нужно, когда есть мэтры живописи! Вот под «шумок» пандемии, новое правительство и иже с ними настояло на «компенсации». Могли ли этого не быть? Да! Президент Латвии мог «завернуть» этот процесс, но он же не сделал! Я высказал свое мнение… Делайте выводы сами!»

Балтийское бюро «АН» заглянуло в публичное пространство… Вот результаты.

Леонид Киль ( Leonīds Kiļs ) родился 3 ноября 1971 года.

Председатель Правления дочерних компаний ABLV Asset Management, IPAS и ABLV Capital Markets, IBAS.

Окончил Рижский технический университет и Рижскую международную высшую школу экономики и управления (RSEBAA) по программе «Организация и управление предпринимательством». До ABLV Bank проработал 12 лет в Rietumu banka, где руководил дочерними финансовыми компаниями в Латвии, России и на Кипре, обслуживавшими клиентские активы на мировых финансовых рынках.

Пришел в ABLV Bank в апреле 2006 года.

По сведениям СrediWeb.lv (на 16.10.15), Леонид Киль занимает должности в следующих предприятиях:

INTEGRAL MANAGEMENT GROUP SIA, 40103614343 - председатель правления (с 06.12.2012), с правом представлять общество вместе с не менее 1;

ABLV CAPITAL MARKETS, AS, 40003814705 - председатель правления (с 22.08.2013), с правом представлять общество вместе с не менее 1;

ABLV ASSET MANAGEMENT, AS, 40003814724 - председатель правления (с 21.11.2013), с правом представлять общество вместе с не менее 1;

LK INVESTMENT SIA, 40103673807 - член правления (с 22.05.2013), право единоличного представительства;

INTEGRALS 71 SIA, 40003826259 - прокура (с 27.06.2011). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.10 SIA, 40103209673 - прокура (с 28.06.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.8 SIA, 40103207259 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.13 SIA, 40103210418 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.18 SIA, 40103219614 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.15 SIA, 40103219690 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.5 SIA, 50103202291 Rīga, Skanstes iela 50 LV-1013 Прокура (с 01.07.2013) Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства; W.E.S.3 SIA, 40103202321 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства; W.E.S.16 SIA, 40103219756 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.11 SIA, 40103209828 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.6 SIA, 40103207282 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.4 SIA, 40103202336 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.1 SIA, 40103201519 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.17 SIA, 40103219718 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.7 SIA, 40103207189 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.12 SIA, 40103210526 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.9 SIA, 40103209669 - Прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S.2 SIA, 40103202020 - прокура (с 01.07.2013). Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства;

W.E.S. MANAGEMENT SIA, 40103277059 - прокура (с 12.07.2013) Права: заложить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, обременить недвижимое имущество с правами относящимися к имуществу, отчуждение недвижимого имущества право единоличного представительства.

Фото Дмитрия Крупникова с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, фото соцсети

Из эстонского Versobank уволен член Наблюдательного совета этого кредитного учреждения, гражданин Латвии, член попечительского комитета при Совете еврейских общин Латвии Владимир Фогель.

Владимир Фогель не стал отвечать на вопросы Kompromat.lv о своем увольнении.

Что характерно, согласно данным Сrediweb.lv, Владимир Фогель также является соучредителем LATVIJAS EBREJU KOPIENAS RESTITŪCIJAS FONDS. В который также входят Дмитрий Крупников (Dmitrijs Krupņikovs ) и Леонид Киль (Leonīds Kiļs ).



Как сообщает портал Еврейской общины Латвии (jews.lv), 26 мая 2016 года Регистр предприятий Латвийской Республики зарегистрировал Фонд реституции еврейской общины Латвии, созданный решением общего собрания Совета еврейских общин Латвии.

Фонд действует в интересах всей еврейской общины Латвии для достижения следующих целей. В том числе:

Управление недвижимым имуществом, полученным в процессе реституции.

Управление денежными средствами, полученными в процессе реституции, а также полученными пожертвованиями.

Между тем, как известно, летом прошлого года Совет Комиссии рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) запретил эстонскому Versobank оказывать финансовые услуги в Латвии.

Такое решение было принято в связи с тем, что Versobank длительное время нарушал закон о кредитных учреждениях, который устанавливает порядок, в соответствии с которым зарегистрированное в другой стране кредитное учреждение может начать предоставление услуг в Латвии при помощи филиала.

«FKTK считает, что деятельность Versobank угрожает безопасности и репутации сектора кредитных учреждений Латвии", - утверждается в специальном пресс-релизе, подготовленном представителем FKTK по связям с общественностью Агнесе Лиците.

Ранее стало известно, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.

Как Kompromat.lv уже сообщал, в июне 2016 года ENAP задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку.

При проведении обыска с использованием спецподразделения выяснилось, что часть сделок уходила далее в Versobank, который не был официально зарегистрирован в Латвии ни как филиал, ни как дочерний банк. Хотя развернутая им деятельность, по версии следствия, требует на территории Латвии официальной регистрации кредитного учреждения, а не предоставления услуг в свободных рамках.

В результате - в отдельном производстве в ENAP оказалось дело в связи с «оболочечным банком». Под банком-оболочкой понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован, и его работа не контролируется. В Латвии деятельность таких банков запрещена.

Меж тем, компания VERSO FINANCE GROUP продолжает хозяйственную деятельность в Латвии. Однако по сведениям Сrediweb.lv, 5 января этого года изменились учредители этого предприятия. Владимир Фогель (Vladimirs Fogels) и Мария Сутырина (Marija Sutirina) переписали свои доли на Promila Enterprises Limited. А единственным членом правления общества с ограниченной ответственностью стал гражданин Украины Игорь Шестопалов (Ihor Shestopalov).



Игорь Шестопалов – председатель правления обанкротившегося днепропетровского предприятия «АКТАБАНК». Как и Versobank, это лопнувшее кредитное учреждение принадлежало Вадиму Ермолаеву, чей рассвет карьеры пришелся на времена правления Виктора Яунковича.

Следует отметить, что в августе прошлого года Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот реестр вошли три латвийских и одно эстонское кредитное учреждение: Reģionālā Investīciju Banka, ABLV Bank, Rietumu Banka и Versobank.

Вся это информация из латвийских СМИ. Впечатляет и «отвечает» на многие вопросы!

Я никогда не была «поклонницей» депутата Яниса Домбравы, но тут хочу его поддержать – правильно, г-н политик! Нужна конкретика!

А мы, уважаемые латвийцы, будет «отстегивать» из наших налогов богатым людям, как говорит мой сосед, на пропитание!

Знаете, а мне тут вспомнился фильм Станислава Сергеевича Говорухина «Ворошиловский стрелок» - помните, к дедушке, которого великолепной сыграл Михаил Ульянов и его внучке, над которой надругались поддонки, приходит полковник милиции (папа одного из насильников) и учиняет обыск, а внучка спрашивает: «Деда, что они ищут?»

А дед отвечает: «СОВЕСТЬ ОНИ СВОЮ ИЩУТ! СОВЕСТЬ!»