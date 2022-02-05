Китайский блогер назвал самые интересные блюда русской кухни

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5 февраля 2022, 14:48 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Китайский блогер назвал самые интересные и вкусные блюда русской кухни. Пользователь китайского портала WeChat порекомендовал иностранцам, которые посещают Россию, щи и уху зимой и окрошку летом.

Китайский гурман отметил, что компоненты щей - в основном овощи, и это очень питательный и вкусный суп. Китаец рекомендует попробовать уху. Он отметил, что рецепт ухи «передаётся российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение».

Как пояснил путешественник, в России, где несколько месяцев в году довольно холодно, горячие супы помогают согреться и восстановить силы.

Летом можно попробовать окрошку. Вкус это блюда китаец считает великолепным, и плюс окрошка одновременно утоляет голод и жажду в жару.

Пользователь WeChat обратил внимание на разнообразие в России каш, в которые «русские добавляют приправы и пряности». Особое внимание китаец уделили хлебу, поскольку русские люди «с древних времён встречают гостей хлебом и солью, и он является в России символом гостеприимства», - пишет «Свободная пресса» со ссылкой на РИА Новости.