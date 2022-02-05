Обезьянок в челябинском зоопарке изолировали от людей

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

5 февраля 2022, 11:48 Анна Семенова

Обезьянки могут заразиться от людей коронавирусом. Фото: скрин с видео в группе "Челябинский зоопарк"

Гиббонов и макак с трудной судьбой сейчас берегут от коронавируса.

В зоопарке Челябинска рассказали историю появления гиббонов и макак. В 2019 году шестерых обезьянок изъяли у женщины, пересекающей границу с Казахстаном. Малыши были настолько крошечными, что даже не умели самостоятельно есть. Все они были «утрамбованы» в переноску для кошек, которая была спрятана в багажнике авто под вещами. Путешествовали животные в духоте, тесноте, грязи (переноска была наполнена фруктовыми огрызками и экскрементами). Зверюшек изъяли и передали на временное содержание в челябинский зоопарк.

- Их состояние ужаснуло даже опытных ветеринаров, - вспоминают в зоопарке. – Малыши были обезвожены и истощены. Один почти сразу погиб, жизнь остальных тоже была под вопросом.

Животным взяли все необходимые анализы, сразу приступили к лечению и реабилитации. К спасению крошек привлекли «человеческих» врачей, ортопедов и неонатологов.

Большой проблемой стало не только наладить питание грудничков, но и компенсировать психологический урон, который получили гиббончики, разлученные с матерью. Малыши находились в дичайшем стрессе, постоянно жались друг к другу.

Но всеобщими усилиями челябинские специалисты достойно справились с вызовом и сейчас посетители зоопарка могут увидеть веселых, дружелюбных, здоровых обезьянок.

А чтобы они не заболели, зал приматов временно закрыли. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе. Обезьяны подвержены вирусным инфекциям и могут заразиться от человека.

- Гиббоны нам как бы намекают: не забывайте про маски. И берите с собой запасную!, - комментируют челябинцы забавное видео, выложенное сотрудниками зоопарка в соцсети.