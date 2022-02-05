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В России из-за COVID-19 скончались более 700 человек за сутки впервые с 15 января

, 12:00

В России из-за COVID-19 скончались более 700 человек за сутки впервые с 15 января
фото: pixabay.com

В России за сутки скончались более 700 человек, у которых был выявлен коронавирус, впервые с 15 января 2022 года. Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа в нашей стране возросло за сутки на 714.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции днем ранее сообщал о 682 летальных случаях. Всего за период пандемии скончались 334 753 человек.

За сутки в России зарегистрировали 177 282 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и закрыли больничные за сутки 60 507 человек.  За сутки госпитализированы 18 032 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, Наталья Пшеничная сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, наступит в середине февраля. При этом на пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.

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Общество

В России за сутки госпитализированы 18 032 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 18 032 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Оперативный штаб в субботу обновил данные по ситуации с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев заражения - порядка девяти тысяч. В России выявлено 177 282 новых случая инфицирования коронавирусом. Согласно данным оперштаба, распространение штамма "омикрон" зафиксировано в 84 регионах РФ. В Петербурге за сутки появилось 21 780 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 11 701. В Москве за сутки зарегистрировали 22 444 случая заражения это меньше, чем днем ранее. Умерли за сутки 714 пациентов, у которых COVID-19 был подтвержден.