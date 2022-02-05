В России из-за COVID-19 скончались более 700 человек за сутки впервые с 15 января

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5 февраля 2022, 12:00

фото: pixabay.com

В России за сутки скончались более 700 человек, у которых был выявлен коронавирус, впервые с 15 января 2022 года. Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа в нашей стране возросло за сутки на 714.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции днем ранее сообщал о 682 летальных случаях. Всего за период пандемии скончались 334 753 человек.

За сутки в России зарегистрировали 177 282 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели и закрыли больничные за сутки 60 507 человек. За сутки госпитализированы 18 032 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, Наталья Пшеничная сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, наступит в середине февраля. При этом на пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.