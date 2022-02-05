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Задержан подозреваемый в превышении полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут

, 10:56 Источник: Блокнот

Задержан подозреваемый в превышении полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут
фото: pixabay.com

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении главы Минтуризма ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба краевому бюджету в размере 25,1 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2021 году Минтуризма Ставрополья заключило госконтракт на оказание услуг по проведению фестиваля фейерверков. Но правоохранители выяснили, что контракт на такие же услуги, прописанные в новом тендере, был заключен еще в 2020 году. Общая стоимость нового госконтракта оказалась необоснованно завышена в 10 раз.

В материалах уголовного дела фигурирует фестиваль «PyroFivePeaks 2021», который ни прошлом году, ни в 2020 так и не состоялся. В 2020 - из-за появившегося коронавируса, в 2021 — из-за неготовности транспортной инфраструктуры из-за ремонта трассы «Кавказ» и дорог в Предгорном округе.

Фестиваль не состоялся, но часть средств на организацию и проведение фестиваля уже «успели исполнить», о чем свидетельствуют данные на госзакупках. В сообщении прокуратуры Ставропольского края говорится, что это повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств.

В настоящее время правоохранители проверяют другие контракты, заключенные министерством за последние два года.
Кирилл Реут был назначен министром туризма Ставрополья в августе 2021 года.

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