Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин перечислил правила первой помощи при падении на катке

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5 февраля 2022, 10:36

фото: pixabay.com

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин назвал правила оказания первой помощи при падении на катке. Профессиональный спасатель советует при катании на специально подготовленном катке владеть навыками катания.

Если человек, будь то ребенок или взрослый, только учится кататься на коньках, то ему стоит воспользоваться помощниками в виде «пингвинчиков».

Щетинин предупредил, что при падении на спину, ударе затылком, головой, возможны тяжёлые последствия: сотрясение мозга, повреждение кожного покрова. По его словам, при таком падении нельзя «резко поднимать человека в вертикальное положение», - передает RT.

Необходимо постараться транспортировать пострадавшего за пределы катка и потом вызвать скорую помощь. Если населённый пункт находится далеко, нужно постараться перенести человека в помещение. Там следует прикладывать холод к его голове, периодически убирая.

При открытой ране, кровотечении, следует наложить повязку и вызвать медиков. При травме рук или ног нужно, максимально не беспокоя конечность, постараться убрать человека со льда или под его тел положить что-то тёплое.