Россия всегда показывает силу и мощь: как мы выступали на предыдущих Олимпиадах

Аргументы Недели → Общество 13+

4 февраля 2022, 23:08 Анна Елизарова,

Уже сегодня первый день 24-х Зимних Олимпийских игр, которые в этот раз проходят в Пекине. Сейчас всё по-другому. Говорят, что в этом году самый сильный соперник — COVID-19, он побеждает даже самых великих и титулованных спортсменов. В этот раз как никогда актуальна фраза «Главное не победа, главное участие». Многие спортсмены из разных стран, организаторы, тренеры и менеджеры не будут принимать участие в Олимпиаде из-за заболевания коронавирусом.



Есть и хорошие новшества — Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз — «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Предыдущий девиз — «Быстрее, выше, сильнее» оставался неизменным с 1894 года.



Талисманом Олимпиады в Пекине стала панда Бин Дунь Дунь. В заявлении пресс-службы оргкомитета Игр отмечалось, что у него «костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром». А девизом этой Олимпиада стала фраза «Вместе ради общего будущего». Это призыв к совместной работе всех стран мира ради преодоления трудностей, в том числе вызванных пандемией коронавируса.



Российская сборная по-прежнему выступает не под государственными символами, а под флагом ОКР, как и на Олимпиаде в Токио, а вместо гимна будет звучать «Первый концерт для фортепиано с оркестром» Петра Ильича Чайковского.



Но никакие неприятности не мешают России показывать себя во всей красе: на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане мы забрали 17 призовых мест, а Сочинская Олимпиада 2014 года принесла нам 13 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых. В тот год наши спортсмены забрали все первые места в эстафете по биатлону (мужчины, 4х7,5 км), в эстафете на 5000 метров по шорт-треку (мужчины) и в командном турнире по фигурному катанию.



Что касается лидеров по медальному зачёту, в Пхенчхане — Норвегия, которая завоевала 39 медалей, а в Сочи именно мы стали первыми и обогнали Норвегию на 7 побед!



С 1924 года мы становились победителями Зимних Олимпийских игр в общекомандном зачёте в 23 играх 9 раз!

Из года в год, наша страна представляет лучших спортсменов, которые показывают нашу мощь во всей красе. В этом году, несмотря на ковидные ограничения и карантины, наши сборные и спортсмены готовы демонстрировать все, что умеют, чтобы вновь показать нашу силу и рвение.