Как сейчас живет звезда советского и литовского баскетбола Арвидас Сабонис

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4 февраля 2022, 23:09 Антон Дубровский, Журналист Источник: championat.com

Арвидас Сабонис

Сегодня Арвидасу Сабонису 57 лет, и он отошел от спортивных дел. Он - настоящая легенда баскетбола. Имя Сабониса вошло в историю спорта.



Сабонис является победителем Олимпийских игр 1988 года, двукратным бронзовым призёром 1992 года и 1996 года, а также чемпионом мира 1982 года и вице-чемпионом мира 1986 года, чемпионом Европы 1985 года и трехкратным призёром европейских чемпионатов. Он - победитель Евролиги в 1995 году, трёхкратный чемпион СССР (1985-1987), двукратный чемпион Испании (1993-1994) и чемпион Литвы (2004). В Европе Сабонис под 11-м номером играл за «Жальгирис», за «Вальядолид» и за мадридский «Реал». Он отыграл 7 сезонов в НБА («Портленд»). 20 августа 2010 года Арвидас Сабонис был введён в Зал славы ФИБА, а 4 апреля 2011 года – в Баскетбольный зал славы имени Нейсмита.

Сабонис женат на 51-летней литовской актрисе Ингриде Микелёните, которая носит титул «Мисс Литва» 1988-го года. Сабонис был приглашён в жюри конкурса и был покорен красотой 18-летней девушки, на которой через год женился.



У Сабонисов четверо детей: сыновья Жигимантас (1991 г.р.), Таутвидас (1992) и Домантас (1996), а также дочь Аушрине (1997).



Все сыновья также пошли в спорт, но наиболее успешен его младший сын, Домантас. Два года подряд Сабонис-младший попадал на Матч всех звёзд. А недавно превзошел своего отца по количеству очков, набранных в НБА – 5669 (за 399 матчей) против 5629 (за 470).



В прошлом году Домантас женился на 28-летней американке Шашане Розен, бывшей танцовщице «Лейкерс» и соосновательнице студии хореографии в Лос-Анджелесе.



Средний сын Арвидаса, Таутвидас, завершил карьеру баскетболиста летом 2019-го. На сегодня он - ассистент главного тренера в «Жальгирисе».



Летом 2017-го он женился на своей подруге Паолине. Пара ждёт ребёнка, и Арвидас Сабонис скоро станет дедушкой.



Жизнь Жигимантаса, старшего из сыновей, сейчас не связана с баскетболом. Он занимается семейным бизнесом и является директором отеля Сабонисов в Паланге. Жигимантас не женат.



Дочери Сабониса, Аушрине, 24 года. Она не замужем, но ее молодой человек тоже баскетболист.



Арвидас сейчас рад проводить как можно больше времени с семьёй и просто наслаждаться жизнью. Ему нравится жить в Испании, где, после завершения карьеры в НБА, он купил дом.



Баскетболист рассказывает: «Не был в Испании четыре года. У меня были обязательства перед федерацией, да и из-за пандемии приехать было невозможно. Сейчас коронавирус вроде бы уходит на пенсию, как и я сам. Это значит, что я смогу приезжать чаще и чаще и проводить здесь больше времени. Моя семья любит Испанию. И моя жена, и моя дочь просто влюблены в это место. Пенсия в 57 лет? У президента федерации может быть только 2 срока, и для меня они закончились. У каждого человека наступает время, когда он должен пожить для себя».



Сабонис решительно закончил с баскетболом и всем, что с ним связано. Он заявил: «Должность министра? Всё очень просто: не отвечайте на звонки — и точка. Если я отвечу на звонок, то готов договориться. А если вы не хотите делать что-то подобное, то не отвечайте. Здесь всё предельно просто. «Реал»? Всё, что я хочу, это пойти на матч и посмотреть на них со стороны. Пришло время наслаждаться».



У Сабониса успешная 23-летняя карьера и еще 10-летняя работа во главе Федерации. Он добился выдающихся успехов.



Состояние Арвидаса оценивается в 18 млн долларов, его дети состоятельны и успешны, и он имеет право наслаждаться жизнью, перемещаясь между Испанией и Литвой.