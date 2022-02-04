Ксения Собчак: ни один президент России не откажется от Крыма

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4 февраля 2022, 21:21

Kсения Собчак, фото : Кomsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ксения Собчак, российская журналистка, телеведущая, блогер в эфире украинского телеканала 1+1 заявила, что отказ от Крыма - это политическое самоубийство. Собчак в интервью телеканалу сказала, что ни один президент России, ни Владимир Путин, ни следующий глава российского государства отказаться от Крыма не сможет.

Телеведущая напомнила, что присоединение Крыма поддерживает большинство российских граждан.

По словам Собчак, отказ от Крыма будет считаться крайне непопулярной мерой, политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. "В этом смысле это такая ловушка и тупик", - заключила она.

Собчак также выразила уверенность в том, что Владимир Владимирович Путин в ближайшие годы останется президентом, так как он находится в отличной форме.