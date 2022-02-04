В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

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4 февраля 2022, 19:24 Источник: ТАСС

В России в пятницу вечером пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Судя по информации, размещенной на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пользователи сообщают о проблемах с загрузкой "ВКонтакте".

В компании сообщили, что оперативно восстанавливают работу соцсети.

По состоянию на 18:46 мск зафиксировано порядка 18 тысяч 300 отчетов о сбоях в работе соцсети.