Бывшего вице-мэра Воронежа могут посадить на 9 лет за взятку в 1,5 млн рублей

Гособвинение попросило суд отправить бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова в колонию строгого режима на девять лет, а также назначить штраф в 3 млн руб. и запретить в течение десяти лет занимать должности в органах власти. По версии следствия, весной 2018 года экс-чиновник получил взятку от предпринимателя в размере 1,5 млн рублей.
Бизнесмен Шамиль Битоков передал Алексею Антиликаторову деньги через первого вице-мэра Сергея Курило. Предполагалось, что указанная сумма обеспечит продолжение работы двух ярмарок на проспекте Патриотов. Им угрожал снос, однако стороны пошли на мировое соглашение. В прошлом году ярмарки все же демонтировали из-за неисполнения фирмой условий договора с властями.
Попавший под домашний арест бывший вице-мэр изначально частично признал свою вину. Он рассказал, что получил от коллеги половину суммы — 750 тыс. руб. Известно, что Сергея Курило освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
По словам Антиликаторова, при получении денег он понимал, что не сможет сдержать обещание, поскольку мировое заключение утверждает суд, а решение о продолжении работы ярмарок принималось коллегиально. Однако вскоре он поменял отношение к вине.
«Теперь я осознаю, что заблуждался и неверно квалифицировал свои действия, поскольку не обладаю юридическими знаниями и неправильно трактовал норму уголовного права», - отметил бывший вице-мэр Воронежа.
Прокурор поинтересовалась, почему подсудимый изменил позицию.
«Я понял, что заблуждался и два года находился в святом неведении. Мне безумно стыдно за то, что сделал. В большей степени — перед детьми, которым я испортил жизнь», - заявил экс-чиновник.
Запрошенное гособвинителем наказание стало настоящим шоком для подсудимого и его адвокатов. Антиликаторов и его защитники выступят в суде в конце февраля.
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