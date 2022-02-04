Мантуров: первый построенный «с нуля» ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М до конца июня передадут Минобороны РФ

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4 февраля 2022, 18:15 Источник: Интерфакс

UAC, globallookpress.com

Первый построенный "с нуля" модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передадут Министерству обороны РФ в 2022 году до конца первого полугодия.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил в пятницу Казанский авиазавод и после рассказал журналистам, что поставка предполагалась в конце 2023 года, но уже до конца второго квартала Ту-160М передадут оборонному ведомству для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение.

Ту-160М "Белый лебедь" совершил 12 января свой первый. Контракт на поставку первой партии из десяти машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года.