В Челябинской области уже третий город отправляет школьников на дистант

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

4 февраля 2022, 17:40 Анна Семенова

Школьники трех южноуральских городов остаются на следующей неделе дома. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Это делается, чтобы сдержать уровень заболеваемости.

«Все кругом болеют» - такую фразу сегодня можно услышать почти в любом разговоре южноуральцев. Уходят на больничный коллеги, валятся с температурой родственники, в детских садах не хватает воспитателей, школьники приносят инфекцию домой. И с каждым днем картина все хуже и хуже. Омикрон, как и предсказывали врачи, беспощаден и крайне заразен.

Так на текущей неделе сдались и отправили школьников на дистанционное обучение в Снежинске, за ним аналогичную меру применили в Озерске.

Сегодня стало известно, что в городе металлургов обойтись без отправки учеников по домам также не удалось. Дистант в Магнитогорске введен с 7 февраля на неделю. Разобщат коллективы не только общеобразовательных учреждений, но и кружков и секций. Коснутся изменения и студентов МГТУ им. Г. И. Носова, они также будут учиться онлайн.

Напомним, что за прошедшие сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 4697 человек, из которых 666 - школьники. Повсеместного перехода на дистант в регионе не планируют, в муниципалитетах и в отдельных образовательных учреждениях руководство самостоятельно принимает такое решение.