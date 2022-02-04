В 2021 году население России сократилось на 1 млн человек, как в годы войны

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4 февраля 2022, 16:38 Источник: Новая газета

За прошлый год в России умерло 2,4 млн человек, отчитался Росстат. И каждая четвертая смерть, вероятно, была связана с коронавирусом. В некоторых регионах Центральной России умер каждый 50-й житель. Такого количества смертей и такой убыли населения в современной истории России еще не было. Хуже было только в годы Великой Отечественной войны.



Естественная убыль населения в России (смертность минус рождаемость) в 2021 году достигла 1,04 млн человек. Это тоже антирекорд. Так население страны не редело ни в тяжелые 1990-е, ни в начале 2000-х. Теперь в России проживает менее 145,5 млн человек.



Особенно сильно прошлый год ударил по Центральной России. Рекорды естественной убыли поставили Рязанская, Новгородская, Тульская области. В них умерло больше 2% населения. Это один из 50 человек. За ними по уровню естественной убыли следуют Владимирская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, Псковская области. Если в предпандемийном 2019 году убыль населения в этих регионах составляла 0,7–0,8% в год, то в 2021 году она удвоилась до 1,4–1,5% в год. Фактически ковид только ускорил обезлюдение регионов Центральной России. Но дело не в том, что они как-то особенно плохо справлялись с пандемией. Дело в возрастной структуре населения, объясняет демограф Алексей Ракша.



«Из тех регионов, которым не повезло оказаться рядом с Петербургом или Москвой, молодежь уезжает десятилетиями, даже столетиями. То есть в них доля молодого населения снижена, а стариков — повышена. В этих регионах и без ковида смертность самая высокая в стране на душу населения. А теперь появился коронавирус, который все-таки больше бьет по старшим возрастам, поэтому и общий коэффициент смертности растет сильнее», — говорит Алексей Ракша.



Вторая причина опустения значительной части страны: с 2018 года Россия вступила в период длительного демографического спада. Это эхо 1990-х. К детородному возрасту подошли люди из малочисленного поколения, рожденного в те годы. В прошлом году рождаемость превысила уровень смертности только в 11 регионах. Это четыре республики Северного Кавказа, Тюменская область с входящими в нее автономными округами, Ненецкий АО в составе Архангельской области, а также Алтай, Якутия и Тыва.



Власти регулярно ставят цели повысить продолжительность жизни, снизить смертность. Поправки о доступной медпомощи даже внесли в 2020 году в Конституцию. Однако по факту расходы на здравоохранение планируют снижать.



Такую убыль населения не может восполнить даже внешняя миграция. По предварительным данным, в прошлом году в Россию приехало на 350 тысяч человек больше, чем выехало. Но даже с учетом миграции население страны за год снизилось.



