Комментатор NBC во время прохода делегации Украины на открытии Олимпиады: за Владимиром Путиным наблюдает весь мир

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4 февраля 2022, 16:36

Wu Wei, globallookpress.com

Американский телеканал NBC в пятницу во время трансляции церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине показал крупным планом президента РФ Владимира Путина, когда на параде атлетов по стадиону проходила делегация Украины.

В этот момент комментатор Саванна Гатри сказала, что за российским президентом Владимиром Путиным, который сегодня на трибуне, наблюдает весь мир.

Она высказалась, что Россия направила более 100 тысяч военных на границы с трёх сторон Украины, - передаёт RT. "Власти США угрожают жесткими санкциями, если Россия что-то предпримет", — добавила спортивный комментатор.

Владимир Путин сегодня прилетел в Пекин и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайские атлеты завершили парад на стадионе "Птичье гнездо". За ними наблюдали Си Цзиньпин и его супруга. Церемония открытия Игр продолжается. Главная героиня - Снежинка.