На Южном Урале рассказали, зачем школьников учить проектному управлению

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4 февраля 2022, 15:00 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Этот навык пригодится будущим профессионалам в работе и других сферах жизни.

Инструменты проектного управления позволяют грамотно ставить задачи и заниматься стратегическим управлением. Этот навык может быть полезен во всех сферах жизни, считают эксперты, ставшие участниками пресс-конференции, которая 4 февраля состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Основы проектного мышления приобретаются во время обучения в школе. Попробовать этот подход на практике старшеклассники Южного Урала могут во время Чемпионата по проектному управлению на Кубок губернатора Челябинской области PMCup.

Как отметил руководитель чемпионата, профессор кафедры экономики промышленности и управления проектами ЮУрГУ Леонид Баев, задача PMCup заключается в подготовке грамотных, широко образованных, креативных ребят, способных управлять проектными командами. Поэтому Кубок губернатора играет значимую роль в подготовке кадров для региона.