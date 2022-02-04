Почему латвийцев раздражают компенсации депутатов Сейма

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 февраля 2022, 14:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Далеко нет секрета, что депутаты Сейма получают различные компенсации: например, за жилье и на транспортные расходы.



Совершенно очевидно, что многих латвийцев раздражает такое положение вещей: непомерные налоги, безумные счета за коммунальные услуги, электроэнергию, газ, отопление, продукты.



Буквально на днях «некто» опубликовал список депутатов, которые получают приличные компенсации. Вот такие результаты: больше всего транспортных издержек возникло у депутата Сейма, руководителя Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Эдмунда Тейрумниекса – он запросил компенсацию на транспортные расходы 472 евро, а на возмещение за аренду жилья - 320 евро, а в сумме – 852 евро, 80 центов.



Самую большую компенсацию за жилье получила депутат Сейма Рамона Петравича – 850 евро.



Если посмотреть «график» компенсаций, то практически никто из депутатов Сейма не остался «в стороне» - суммы от 200 евро и до 850 евро.



Понятно, что такие «финансы» вызвали удивление и раздражение у латвийцев:



«Почему же такие большие цены? Они работают на удаленке! Какие транспортные расходы?»



«Как так можно? Мы голодаем, а депутаты жируют! Можно за наши деньги быть более скромнее.»



«Совесть имейте!»



Действительно, уже третий год депутаты Сейма проводят заседания на «удаленке», а получают компенсации на транспортные расходы – как такое возможно?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило несколько депутатов Сейма прокомментировать компенсации…. Согласился только один – Рамона Петравича. Видимо, «слабый пол» у нас становится сильным…



«Я согласна с мнением большинства людей – дорого обходится компенсация жилья лично для меня. И это идет за деньги налогоплательщиков, потому и люди спрашивают с меня. Я сама живу в Салдусе, а в Риге арендую квартиру. Когда была министром, то оплачивала сама жилье, а как оставила пост и стала депутатом Сейма, то мне компенсируют проживание в Риге. Да, я живу в центре, но квартира небольшая – гостиная и спальня. Никаких изысков нет. Конечно, если бы была собственность в Риге, то я бы не получала компенсации. Многие заседания проходят на «удаленке», но это совсем не означает, что мне не надо находиться в Риге: у меня происходят встречи и с руководством, и с коллегами… Я встречаюсь и с пенсионерами, инвалидами – решаю вопросы. Есть необходимость быть в Риге. Что касается топлива, то мне компенсировали 100 евро. Дорога от Риги до Салдуса составляет 120 км, топливо стоит 1,60 за литр, туда и обратно – 38 евро. Еще учесть, что я пользуюсь машиной и в черте Риги. Большую часть топлива я оплачиваю сама, так как в Салдусе у меня семья. Очень большой счет за квартиру пришел за декабрь – очень повысились цены на электричество, отопление… Я поняла, что просто не могу позволить себе такие траты. Да, компенсация есть, но это много, потому я и отказалась от аренды этой квартиры. Договор скоро закончится, и я съеду. Вот сейчас ищу по объявлениям новое жилье и более дешевое. Кстати, не так и легко найти. Но я найду! А латвийцы действительно имеют право на претензии».