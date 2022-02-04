Депутат Смолин заявил, что дистанционное обучение наносит вред здоровью детей

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4 февраля 2022, 13:14 Источник: Общественная служба новостей

школьный класс, pixabay.com

Зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что всеобщее дистанционное образование в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон" в России не введут.

Олег Смолин подчеркнул, что "дистанционка" вредна для качества образования и здоровья детей. По словам депутата, который сослался на исследования центра при Минздраве, более 80% опрошенных школьников рассказали, что во время удаленного обучения сталкивались с расстройством сна, головными болями и депрессивными состояниями.

Смолин добавил, что на результатах ЕГЭ дистант никак не сказывается, передает Общественная служба новостей.