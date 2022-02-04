Южноуралец рассказал о легендарном турнире Анатолия Карпова и Гарри Каспарова

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 февраля 2022, 13:01 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Шахматному тренеру, мастеру ФИДЕ Александру Щетинину довелось увидеть партии исторического матча лично.

В сентябре 1984 года стартовал турнир между уроженцем Златоуста Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Он был прерван в феврале 1985 года из-за физического истощения спортсменов. За 48 партий определить победителя так и не удалось.

Свидетелем тех событий был южноуралец Александр Щетинин. Шахматный тренер, мастер ФИДЕ стал гостем первого выпуска программы «Очевидно было», совместного проекта медиахолдинга «Гранады TV» и Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

«Попасть на матч было практически невозможно, но мне повезло побывать на нем два раза в составе организованной группы», рассказал в прямом эфире Александр Щетинин. Он поведал зрителям о своих впечатлениях и тонкостях турнира, которые были известны только профессионалам.

Запись выпуска программы «Очевидно было», посвященная поединку между Карповым и Каспаровым, доступна на youtube-канале «Гранада TV».