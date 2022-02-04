В Челябинске обсудили проблему утилизации батареек

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 февраля 2022, 12:43 Анна Поперечная

Фото предоставлено организаторами

На youtube-канале «Гранада TV» вышел в эфир очередной выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру». Не загадим ли все батарейками? Зачем людям разжевывают науку? Будут ли за нас голосовать роботы? Ответы на эти и многие другие вопросы ведущим помогали искать эксперты.

Лариса Матвеева, руководитель Информационного центра по атомной энергии в Челябинске, рассказала о работе центра, интересных спикерах, которые помогают популяризировать науку и о том, как челябинцы присоединились к всероссийской акции «Сдаём ЁГЭ».

«Акцию придумал Григорий Тарасевич, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», - рассказывает Лариса. - Изначально она называлась «АнтиЕГЭ», но потом ее решили переименовать, ведь в этом случае нельзя говорить о противопоставлении ЕГЭ. В чем ее суть? Дети составляют вопросы, которые им интересны. Это могут быть котики, драконы, мультики, фильмы. Вопросы составлены в форме ЕГЭ. Для того, чтобы ответить, нужно знать химию, биологию, литературу. Родители проверяют свои знания, начинают понимать, что к ребенку нужно бережнее относится, когда он сдает экзамены, а ребенок тренируется сдавать экзамен. Кроме того, можно весело и интересно провести время. Вчера максимальное количество баллов набрали одиннадцатилетний мальчик и кандидат физико-математических наук».

4 февраля ИЦАЭ в Челябинске исполнилось 11 лет. По словам Ларисы Матвеевой, с каждым годом к интересным занятиям, которые проводят в Центре, присоединяется все больше челябинцев. Для этого нужно найти группу Центра «ВКонтакте» и узнать их расписание, либо посетить ИЦАЭ OPEN - это мероприятие проходит каждый четверг в 17.00 (ул. Энгельса, 107).

Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы от Челябинской области, один из авторов законопроекта об единых правилах онлайн-голосования, рассказал, что такую форму голосования пока выбирает только 10% избирателей. Отметим, что законопроект принят в I чтении. Документ уточняет, что дистанционное электронное голосование может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

«Большую роль в системе электронного голосования играет технология блокчейн, - говорит Дмитрий Вяткин. - Она позволяет хранить информацию распределенно, с ее помощью можно четко отследить, когда и кем была сделана та или иная транзакция. Важно, что эту информацию можно распечатать по требованию политических партий, наблюдателей. Традиционную форму выборов никто не будет отменять, но дистанционное электронное голосование - это уже реальность. Первый раз мы в качестве эксперимента попробовали его на нескольких избирательных округах на выборах в московскую Гордуму в 2019 году. В 2021 году на голосовании по поправкам в Конституцию такой формат выбрали 2 млн 700 тысяч москвичей. Всего в электронном голосовании участвовало семь регионов вместе со столицей - это 12 млн избирателей. Больше всего она пользуется популярностью у москвичей. Кстати, для жителей Донецкой и Луганской народных республик это было единственным вариантом голосования».

Экоактивист и социальный предприниматель Дмитрий Закарлюкин стал еще одним гостем стрима. Он рассказал о новых требованиях к компаниями, которые отправлют батарейки на переработку. До 1 марта они должны зарегистрироваться на специальной платформе учета отходов I и II класса.

«Проблему утилизации батареек я бы разложил на две составляющие. Первая - до 2013 года практически отсутствовали технологии переботки, потом в Челябинске появился завод. Вторая - недостаточная инфраструктура сбора. В мире принято делать так: где купил - туда и сдал. Россия пошла по пути организации точек сборов активистами. На этом рынке много игроков, которых тяжело отследить в правовом поле. Важно, чтобы был один оператор, который отвечал бы за все. Важно организовать общественный экологический контроль. Насколько опасны выброшенные батарейки? Могу вас успокоить: ежики от них умирать не будут. Вокруг этой темы всегда был огромный хайп, она гипертрофированная. Всегда считалось, что одна батарейка загрязняет до двадцати квадратных метров почвы, это так, но это старые данные, например, в батарейках давно нет ртути, но есть тяжелые металлы. Но батарейка - это целый производственный цикл, нельзя их просто так выбрасывать, нужно утилизировать, тогда это не будет порождать все новые и новые производства», - отметил Дмитрий Закарлюкин.

Следующий выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» смотрите 11 февраля, в 8.30 на youtube-канале «Гранада TV».